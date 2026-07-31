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Общество

Долгострой на Байтика Баатыра. Объект «Мастер Групп» могут передать государству

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев в ходе выездной инспекции проверил два объекта незавершенного строительства и потребовал от застройщиков в течение месяца активизировать работы. В случае отсутствия реального прогресса городские власти намерены принять предусмотренные законом меры.

Первым объектом стал многофункциональный центр Ala Tower с четырехуровневой парковкой по адресу: улица Орозбекова, 72, который возводит ОсОО «Шаако Строй». Строительство началось в 2024 году, но, по оценке мэрии, темпы работ остаются недостаточными. Компании дан месяц на активизацию строительства. В противном случае профильным службам поручено рассмотреть вопрос о расторжении договора.

Вторым объектом стала стройплощадка по адресу: улица Байтика Баатыра, 60, 62 и 64, где с 2014 года ОсОО «Мастер Групп» строит 18-этажный жилой дом с магазином и подземным автопаркингом. Несмотря на то что объект числится в статусе строящегося, за более чем десять лет он так и не завершен.

Напомним, этот жилой комплекс уже несколько лет входит в перечень столичных долгостроев. Еще в 2022 году мэрия включила его в список проблемных объектов, требующих возобновления работ и прохождения необходимых технических процедур. По данным специализированных площадок рынка недвижимости, проект на Байтика Баатыра имеет статус «заморожен». В начале 2026-го дольщики просили помощи у президента.

Кроме того, в июле этого года объект вновь оказался в центре внимания после того, как подростки проникли на крышу недостроенного здания. Тогда Министерство строительства сообщило, что стройка фактически приостановлена с 2014-го, объект законсервирован и включен в список проблемных, а также призвало усилить меры безопасности вокруг недостроя.

из интернета
Фото из интернета. Дольщики не раз обращались к властям для решения их вопроса, включая президента
По итогам инспекции Айбек Джунушалиев также установил для ОсОО «Мастер Групп» месячный срок для активизации строительных работ. Акиму Первомайского района совместно с профильными службами поручено взять ситуацию на особый контроль. Если требования мэрии не будут выполнены, власти рассмотрят возможность применения мер, предусмотренных законодательством, включая передачу объекта в государственную собственность.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383636/
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