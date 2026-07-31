Дональд Трамп заявил о соглашении по разоружению ХАМАС в секторе Газа

Президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social о достижении созданным им Советом мира исторического соглашения. Документ предусматривает полное разоружение ХАМАС и остальных вооруженных формирований, действующих в секторе Газа.

Американский лидер назвал принятые договоренности ключевым этапом в реализации своего плана из 20 пунктов по прекращению конфликта.

Новая система управления и международные силы

Согласно заявлению, разоружение пройдет в несколько этапов. По мере вывода израильских войск безопасность в анклаве начнут обеспечивать Международные силы стабилизации, действующие совместно с создаваемой палестинской полицией.

Разоружение откроет путь к передаче управления сектором Газа новому палестинскому правительству, которое организует работу в тесном контакте с Советом мира.

Гарантии для Израиля и финансирование восстановления

Дональд Трамп подчеркнул, что реализация плана обеспечит Израилю необходимый уровень безопасности, поскольку анклав перестанет служить плацдармом для террористических атак.

Президент США поблагодарил посредников — Египет, Катар и Турцию. Кроме того, участники Совета мира выделили 5 миллиардов долларов на программы восстановления инфраструктуры палестинской территории.

Что такое сектор Газа и что там происходило последние годы

Сектор Газа — узкая прибрежная территорию на восточном побережье Средиземного моря протяженностью около 41 километра и шириной от 6 до 12 километров. Население — около 2 миллионов человек. До 1948 года территория находилась под управлением Британского мандата в Палестине, а после арабо-израильской войны 1948 года перешла под контроль Египта.

Фото BBC. Сектор Газа

На выборах 2006 года в Палестинском законодательном совете победу одержало исламистское движение ХАМАС. В 2007 году оно захватило полный контроль над анклавом, вытеснив представителей Палестинской национальной администрации.

В ответ Израиль и Египет ввели жесткую сухопутную, воздушную и морскую блокаду сектора Газа для предотвращения ввоза оружия и материалов двойного назначения. Ограничения привели к глубокому социально-экономическому кризису. Противостояние между Израилем и группировками анклава сопровождалось масштабными военными операциями в 2008, 2012, 2014 и 2021 годах.

Последняя масштабная эскалация началась 7 октября 2023 года после атаки ХАМАС на южные районы Израиля.

В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операции «Железные мечи», затянувшейся более чем на два года.

По данным ООН, инфраструктура сектора Газа оказалась разрушена на 80 процентов, а более 1 миллиона 900 тысяч жителей стали внутренне перемещенными лицами. В 2026 году США предложили план мирного урегулирования, предусматривающий полное разоружение группировок и передачу управления анклавом Совету мира.