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Общество

Дональд Трамп заявил о соглашении по разоружению ХАМАС в секторе Газа

Фото Getty Images. Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social о достижении созданным им Советом мира исторического соглашения. Документ предусматривает полное разоружение ХАМАС и остальных вооруженных формирований, действующих в секторе Газа.

Американский лидер назвал принятые договоренности ключевым этапом в реализации своего плана из 20 пунктов по прекращению конфликта.

Новая система управления и международные силы

Согласно заявлению, разоружение пройдет в несколько этапов. По мере вывода израильских войск безопасность в анклаве начнут обеспечивать Международные силы стабилизации, действующие совместно с создаваемой палестинской полицией.

Разоружение откроет путь к передаче управления сектором Газа новому палестинскому правительству, которое организует работу в тесном контакте с Советом мира.

Гарантии для Израиля и финансирование восстановления

Дональд Трамп подчеркнул, что реализация плана обеспечит Израилю необходимый уровень безопасности, поскольку анклав перестанет служить плацдармом для террористических атак.

Президент США поблагодарил посредников — Египет, Катар и Турцию. Кроме того, участники Совета мира выделили 5 миллиардов долларов на программы восстановления инфраструктуры палестинской территории.

Что такое сектор Газа и что там происходило последние годы

Сектор Газа — узкая прибрежная территорию на восточном побережье Средиземного моря протяженностью около 41 километра и шириной от 6 до 12 километров. Население — около 2 миллионов человек. До 1948 года территория находилась под управлением Британского мандата в Палестине, а после арабо-израильской войны 1948 года перешла под контроль Египта.

BBC
Фото BBC. Сектор Газа
В результате Шестидневной войны 1967 года Израиль установил контроль над сектором Газа и удерживал его в течение 38 лет. В 2005 году израильское руководство реализовало план одностороннего размежевания, выведя свои войска и эвакуировав все 21 еврейское поселение.

На выборах 2006 года в Палестинском законодательном совете победу одержало исламистское движение ХАМАС. В 2007 году оно захватило полный контроль над анклавом, вытеснив представителей Палестинской национальной администрации.

В ответ Израиль и Египет ввели жесткую сухопутную, воздушную и морскую блокаду сектора Газа для предотвращения ввоза оружия и материалов двойного назначения. Ограничения привели к глубокому социально-экономическому кризису. Противостояние между Израилем и группировками анклава сопровождалось масштабными военными операциями в 2008, 2012, 2014 и 2021 годах.

Последняя масштабная эскалация началась 7 октября 2023 года после атаки ХАМАС на южные районы Израиля.

В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операции «Железные мечи», затянувшейся более чем на два года.

По данным ООН, инфраструктура сектора Газа оказалась разрушена на 80 процентов, а более 1 миллиона 900 тысяч жителей стали внутренне перемещенными лицами. В 2026 году США предложили план мирного урегулирования, предусматривающий полное разоружение группировок и передачу управления анклавом Совету мира.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383628/
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