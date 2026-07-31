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Общество

Афиша Бишкека на выходные: танцевальные батлы, кино и международный концерт

Выставки, ярмарки

1-2 августа. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

22 июля — 7 августа. «Улоо. Устат-шакирт» («Продолжение. Наставник-ученик»)

Проект раскрывает одну из самых трогательных и значимых линий в искусстве — преемственность мастерства от учителя к ученику, где традиция не застывает, а живет и развивается в новых формах. Участники выставки: наставник Сталбек Токтоев и его ученики.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

14 июля — 9 августа. Выставка «Исследовательский интерес»

Экспозиция знакомит посетителей с редкими произведениями живописи, графики и скульптуры из фондов музея, а также представляет результаты современных научных исследований, посвященных этим работам.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

Концерты, фестивали, кинопоказы

1 августа. Концерт Shotgun Blues Band

Приходите насладиться живым исполнением композиций современных королей блюза, таких как Joe Bonamassa, Kenny Wayne Shepherd и других легендарных артистов.

Some Where Bistro, 20.00.

1-2 августа. Стендап-концерты

На этих выходных гостей ждут программы «Лучшее», «Секреты» и «Импровизация».

Sold Out Bar, 20.30, 22.30.

1-2 августа. Международный музыкальный проект «Культура Кореи — по Шелковому пути»

На сцене выступят артисты из Кыргызстана, Северной и Южной Кореи, Китая, Перу и других стран. Специальные гости — звезды кыргызской эстрады Омар и Элера Кабылжан кызы.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

1-2 августа. Fusion Concept Kyrgyzstan Qualifier

В танцевальных батлах примут участие более 400 артистов со всего Кыргызстана. Победители представят страну на мировом финале Fusion Concept, который пройдет в сентябре в Париже. Специальными гостями чемпионата станут всемирно известные танцоры и судьи.

Парк «Ынтымак-2», 18.00-22.00.


1-2 августа. Киновечер

В субботу покажут фильм «Ешь, молись, люби», в воскресенье — «Головоломка 2»

Кофейня ZERNO (улицы Токомбаева, 20.00, Турусбекова, 19.30).

2 августа. Киноужин

Весь август мы будем смотреть истории, где любовь проходит через испытания судьбой, расстоянием, предательством и выбором. В этот вечер покажут ленту «Гордость и предубеждение» (2005).

Freedom Bishkek Eco Hotel, 19.00.

Лекции, мастер-классы

2 августа. Вечер танго и милонги

Вечеринки открыты для всех. На них необязательно танцевать — приходите послушать музыку, пообщаться и вкусно поесть.

Кафе «Винтаж» (проспект Чингиза Айтматова), 19.00.

Для детей

2 августа. Фестиваль AI Baldar

Интересная программа для родителей и детей: гуманоидный робот, с которым можно пообщаться, создание сайта с помощью AI всего за несколько минут, мастер-классы по искусственному интеллекту для детей, полезная программа для родителей о ChatGPT и технологиях будущего, игры и конкурсы для детей.

Technopark , 14.00.

 

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383608/
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