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Общество

Топографию Бишкека переведут в цифровой формат

В Бишкекском главном управлении по градостроительству и архитектуре состоялась онлайн-встреча с представителями компании «Тим кредо», посвященная внедрению современных цифровых решений в сфере топографо-геодезических работ.

По данным Минстроя, участникам представлен программный комплекс «Кредо топография», предназначенный для автоматизации топографо-геодезических работ, обработки результатов инженерных изысканий, подготовки топографических планов и работы с пространственными данными.

Внедрение современных программных решений позволит повысить эффективность обработки топографической информации, развивать геоинформационные технологии и совершенствовать систему управления пространственными данными.

По итогам встречи стороны договорились продолжить переговоры и проработать вопросы дальнейшего сотрудничества.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383584/
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