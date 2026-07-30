Топографию Бишкека переведут в цифровой формат

В Бишкекском главном управлении по градостроительству и архитектуре состоялась онлайн-встреча с представителями компании «Тим кредо», посвященная внедрению современных цифровых решений в сфере топографо-геодезических работ.

По данным Минстроя, участникам представлен программный комплекс «Кредо топография», предназначенный для автоматизации топографо-геодезических работ, обработки результатов инженерных изысканий, подготовки топографических планов и работы с пространственными данными.

Внедрение современных программных решений позволит повысить эффективность обработки топографической информации, развивать геоинформационные технологии и совершенствовать систему управления пространственными данными.

По итогам встречи стороны договорились продолжить переговоры и проработать вопросы дальнейшего сотрудничества.