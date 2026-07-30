31 июля: где в Бишкеке отключат свет

В Бишкеке возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.30-15.00 — 12-й микрорайон, дома 1, 7, 8, 9, 23, 25, 26, 27, 30, школа № 71, микрорайон «Тунгуч», дом 64;
- 14.00-17.30 — отрезки улиц Скрябина, Матросова, Найманбаева, Суванбердиева;
- 9.00-14.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Чортекова, Муромская), «Селекция» (улицы Эркиндик, Улар);
- 9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-29, 30, 31, 32, Профессора Зимы), села Лесхоз (улица Лесхозная), Беш-Кунгей (улицы Ткачева, Сарбагыш, Байбосун уулу Большевика, Токсумаков, Карыпбай, Кенжекунова, переулок Бакбаева, улицы Таранчиева, Масадык, 18-й километр, Ордобай уулу Карымбая, Молдобай Туйтен, Дачи, Токтомушев Алакуш, Суракматов Аскербай, Жапаров Жумадил, Осмоналы уулу Мурзакула, Асанкулова, Ташматова), Ленинское (ПМК-3), Кара-Жыгач (улица Шопокова, переулок Веселый);
- 9.00-10.00 — села Кара-Жыгач (улицы Фрунзе, Бек-Тоо, Кондучалова, Людмилы, Шопокова, Яковенко, Мира, Бакая, переулок Веселый, улицы Карабаева, Тезекбаева, Некрасова, переулок Сары-Жон, улицы Новостройка, Лагерная, жилмассив «Анар-Бак»), Бек-Тоо (улицы Ишенбаев Эралы, Усуп уулу Дуйшона, Новая, Восточная);
- 9.00-12.00 — село Чон-Таш (улицы Шопокова, Абдыкай, Восточная, Проектируемая, Таджибаев, Ынтымак, Байгуту);
- 10.00-12.00 — села Арчалы (улицы Тош-Алыш, Мектеп, Ниязалиева, Ала-Арчинская, Кочоко, Новостройка, Молодежная, Токтогула, Спортивная, Озгоруш, Адамкул, Жээналы-Ата), Байгельди (улицы Байгельди, Дачная, Северная, Новостройка, Давос), Байтик (улицы Раимбекова, Новостройка, Эшмамбета), Кайырма (улицы Кайырминская, Айдарбекова, Новостройка);
- 12.00-15.00 — село Чон-Таш (улицы Байтик, Сопубек, Проектируемая, Восточная);
- 15.00-17.00 — село Бир-Булак (улицы Достук, Монолдорова).