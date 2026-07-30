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Общество
Сюжет: Железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан

Кыргызстан и Узбекистан договорились увеличить товарооборот до $2 миллиардов

Президенты Кыргызстана и Узбекистана Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев в Чолпон-Ате провели переговоры тет-а-тет и в расширенном составе.

Одним из главных итогов встречи стало подписание Договора о союзнических отношениях между двумя странами. Для реализации достигнутых договоренностей стороны создают высший межгосударственный совет.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента. Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев в Чолпон-Ате провели переговоры тет-а-тет и в расширенном составе
Садыр Жапаров заявил, что подписываемые документы должны окончательно урегулировать пограничные вопросы и увеличить количество пунктов пропуска. По его словам, это откроет новые возможности для жителей приграничных районов, торговли, транспортной логистики и гуманитарных связей.

Президент отметил стратегическое значение строительства Камбаратинской ГЭС-1 и железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

Шавкат Мирзиеев назвал день историческим и заявил, что двусторонние отношения переходят на уровень союзничества.

Стороны договорились существенно увеличить взаимный товарооборот. Глава Узбекистана заметил, что планка в 2 миллиарда долларов не является пределом.

Говоря о железной дороге Китай — Кыргызстан — Узбекистан, он назвал проект стройкой века, которая способна изменить геополитическую ситуацию в регионе.

Лидеры двух стран выразили уверенность, что итоги переговоров укрепят кыргызско-узбекское сотрудничество, добрососедство и союзнические отношения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383571/
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