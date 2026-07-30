В рамках VI Всемирных игр кочевников пройдет международный конкурс айтыш кыргызских и казахских акынов. Об этом сообщили организаторы.

По их данным, отборочный тур пройдет 10 августа в Кыргызском национальном театре «Манас». Регистрация участников с 9.00 до 10.00, начало конкурса в 10.00.

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В отборочном этапе смогут принять участие акыны, ранее прошедшие отбор на республиканских и международных конкурсах. Пары участников определят путем жеребьевки, после чего акыны проведут состязание в формате «алым сабак». На выступление каждой пары отводится до пяти минут.

По итогам отбора в следующий этап пройдут восемь акынов, набравших наибольшее количество баллов. Финальный этап айтыша пройдет 2-4 сентября на джайлоо Кырчын в Иссык-Кульской области.

Участники будут оцениваться по мастерству импровизации, богатству речи, находчивости, остроте мысли, красоте исполнения, владению комузом, сценической культуре и способности раскрывать национальные ценности и духовное наследие.

Сообщается, что призовой фонд конкурса составит 3 миллиона сомов.

Организаторами выступают Министерство культуры, информации и молодежной политики, Кыргызский национальный театр «Манас» и общественный фонд «Айтыш».