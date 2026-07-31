Исторический квартал под снос? Как центр Бишкека теряет архитектурную память

В Бишкеке квартал, ограниченный улицами Киевской, Тыныстанова, бульваром Эркиндик и проспектом Чуй, многие десятилетия советского периода оставался одним из узнаваемых мест столицы. Здесь переплелись история города, культура, работа и повседневная жизнь нескольких поколений в образе типографии, крупного административного здания, Дома художника и ресторана.

Но сегодня весь квартал под угрозой исчезновения. Типографию «Эркин-Тоо» почти снесли, а Дом художника пережил судебные споры за право сохранения участка, но самое главное — сегодня в этом деле так и не поставлена точка. Станет ли судьба типографии началом конца всего квартала?

Фото 24.kg

Разные по стилю здания не нарушали общий облик улицы. Напротив, сталинский ампир, элементы классики и более поздняя архитектура создавали единый образ центра города. Но постепенно этот образ начал меняться...

Сегодня от здания типографии остался лишь угловой фасад, служащий ограждением заброшенной территории. За ним — разрушенные стены, строительный мусор и пустующее пространство. Внутри двора, в одном из подсобных хозяйств долгое время располагался прием макулатуры, но недавно людей попросили покинуть помещение. Сейчас остались лишь пара швейных цехов.

Сначала исчезла типография «Эркин-Тоо» Здание первой типографии «Фрунзе», в простонародье «Эркин-Тоо», построили в 1931 году. Именно здесь печаталась первая газета на кыргызском языке под названием «Эркин-Тоо», после чего за типографией и закрепилось название.

Фото архивное. Когда-то здание типографии выглядело так

С этим местом связаны и страницы истории Великой Отечественной войны. Здесь собирали помощь для жителей блокадного Ленинграда, в этом участвовали кыргызские писатели, среди которых и Кубанычбек Маликов. Именно здесь сформировалась 163-я стрелковая бригада.

Типографию разместили напротив здания Совнаркома, поскольку объект считался стратегически важным. После распада СССР здание использовалось по назначению, но уже как акционерное общество типография «Эркин Тоо». Далее помещения сдавались в аренду и использовались не по назначению. Осенью 2019 года начался его снос.

Этому предшествовало решение, принятое несколькими годами ранее. В 2015 году Министерство культуры исключило типографию из списка памятников архитектуры, объяснив это утратой архитектурной, градостроительной и историко-культурной ценности. Вердикт «восстановлению не подлежит» фактически поставил точку в вопросе его сохранения.

После начала сноса вокруг территории ходили самые разные слухи. Говорили, что на месте типографии появится многоэтажный торговый центр, бизнес-центр или даже небоскреб по примеру дубайской Бурдж-Халифы. Однако произошло неожиданное: после демонтажа большей части здания работы остановились почти на семь лет.

На очереди Дом художника? Долгая пауза после сноса типографии породила новые вопросы. Среди горожан появились опасения, что речь может идти не только об одном здании, а о судьбе всего исторического квартала. Под подозрение попали Дом художника, ресторан «Сон-Куль» и здание бывшего Министерства экономики. Слухи множились, а люди с тревогой ждали решений властей.

Больше всего внимания оказалось приковано к Дому художника. Именно вокруг него развернулись самые продолжительные споры. Официально поводом для разбирательств называли несоответствие использования здания его целевому назначению. Муниципалитет указывал, что в помещениях, помимо художников, располагались и другие организации, вплоть до нотариальной конторы.

Фото из интернета. Дом художника - компактное двухэтажное строение с изящной старинной деревянной лестницей

Само здание представляет интерес не только как творческое пространство, но и как памятник архитектуры благодаря своему фасаду и внутреннему оформлению.

Но, чтобы понять, насколько спорными выглядят подобные аргументы, достаточно просто побывать в самом здании. Это компактное двухэтажное строение с изящной старинной деревянной лестницей, ведущей на второй этаж, где находится сердце Дома художника — выставочная галерея. Остальные помещения совсем небольшие и в основном служат мастерскими, кабинетами и подсобными комнатами для художников.

Одновременно возникли споры и вокруг земельного участка. Как сообщалось ранее, основанием для действий стало обращение управления делами президента КР. В документе говорилось, что территория необходима «для создания благоприятных условий для привлечения инвестиций, реализации инвестиционных проектов, а также в целях комплексного развития и приведения к единому архитектурно-градостроительному облику объектов инфраструктуры Бишкека».

На защиту Дома художника и прилегающей территории встали представители творческой интеллигенции, художники, архитекторы и неравнодушные горожане. После общественного резонанса и судебных решений ситуация временно затихла, но вопрос о дальнейшей судьбе здания так и остается неясным.

Кстати, сам Дом художника был построен в 1953 году и является одним из характерных примеров сталинского ампира. При его строительстве использовали отечественные материалы — мрамор, ракушечник и дерево.

Фото 24.kg. Дом художника - компактное двухэтажное строение с изящной старинной деревянной лестницей

Именно сюда после основания Союза художников Кыргызстана перенесли организацию, созданную известным художником Семеном Чуйковым. До этого организация располагалась в здании Свято-Никольского собора, где сегодня находится арт-галерея Чуйкова.

«Сон-Куль»: ресторан, который помнят несколько поколений Еще один объект этого квартала — ресторан «Сон-Куль», построенный в 1960-е годы. В советское время это был один из крупнейших ресторанов Фрунзе и популярное место отдыха горожан. Сюда приходили после трудовой недели, встречались с друзьями и отмечали важные события.

Как и многие здания того периода, ресторан был отделан ракушечником — материалом, который часто использовали в архитектуре столицы в советское время. Архитектура довольно сдержанная, но здание хорошо вписывалось в общий ансамбль.

Сегодня строение выполняет свою основную функцию — там находится несколько точек общественного питания.

Бывшее здание Минэкономики тоже меняется Административное здание на углу проспекта Чуй и улицы Тыныстанова построили в 1952 году. Долгое время здесь размещалось Министерство экономики и коммерции, однако в сентябре 2023 года сотрудники ведомства переехали в здание Дома правительства на Старой площади. Сейчас там располагаются подразделения государственной налоговой службы.

При строительстве также использовали материалы местного производства, в том числе мрамор. Само здание является примером архитектуры сталинского ампира.

Однако и оно постепенно меняется: с фасада сняли золоченые буквы, которые ранее украшали здание и говорили о принадлежности к экономике.

Будет ли сохранен исторический квартал? Остается главный вопрос: являются ли происходящие изменения подготовкой к масштабной реконструкции или речь идет о постепенном исчезновении исторической части центра?

Редакция обратилась за разъяснениями в Министерство строительства. В ведомстве сообщили, что на данный момент информации по этому участку нет. Если какие-либо решения будут приняты, о них обещали сообщить дополнительно.

«Без таких мест город теряет память» Экскурсовод Анна Сарыбаева считает, что исторические здания в центре Бишкека имеют большое значение не только для жителей, но и для туристов.

По ее словам, гости столицы всегда интересуются местами, которые связаны с историей города.

«Не обязательно восстанавливать здание как типографию, но можно использовать опыт других стран. Во многих государствах старые объекты не сносят, а превращают в рестораны, общественные пространства, места для лекций и встреч молодежи», — говорит она.

Фото 24.kg. Экскурсовод Анна Сарыбаева

По мнению экскурсовода, бывшую типографию можно было бы превратить в современное общественное пространство, сохранив ее исторический образ. Она также считает, что Дом художника не должен становиться предметом обсуждения о сносе и тем более споров о принадлежности участка.

«Там сейчас работают художники, и у этого пространства есть огромный потенциал. Если нужны средства, можно проводить выставки, лекции, сдавать помещения для культурных мероприятий», — считает она.

Анна Сарыбаева отмечает, что Бишкеку сегодня не хватает именно культурных пространств: «Для нас, гидов и экскурсоводов, крайне важно, чтобы в центре города оставались исторические места, которые можно показать туристам».

Фото 24.kg. Здесь переплелись история города, культура, работа и повседневная жизнь нескольких поколений в образе типографии, крупного административного здания, Дома художника и ресторана

По ее словам, современные торговые центры и новые здания появляются во многих городах, но именно исторические объекты формируют память о месте.

«Безликие современные постройки не оставляют следа в памяти людей. А здесь речь идет о героическом прошлом, которое связано с историей Кыргызстана и других союзных республик. Такую память нужно не просто сохранять, а беречь и гордиться», — подытожила экскурсовод.