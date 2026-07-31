Исторический квартал под снос? Как центр Бишкека теряет архитектурную память

В Бишкеке квартал, ограниченный улицами Киевской, Тыныстанова, бульваром Эркиндик и проспектом Чуй, многие десятилетия советского периода оставался одним из узнаваемых мест столицы. Здесь переплелись история города, культура, работа и повседневная жизнь нескольких поколений в образе типографии, крупного административного здания, Дома художника и ресторана.
Но сегодня весь квартал под угрозой исчезновения. Типографию «Эркин-Тоо» почти снесли, а Дом художника пережил судебные споры за право сохранения участка, но самое главное — сегодня в этом деле так и не поставлена точка. Станет ли судьба типографии началом конца всего квартала?
Сегодня от здания типографии остался лишь угловой фасад, служащий ограждением заброшенной территории. За ним — разрушенные стены, строительный мусор и пустующее пространство. Внутри двора, в одном из подсобных хозяйств долгое время располагался прием макулатуры, но недавно людей попросили покинуть помещение. Сейчас остались лишь пара швейных цехов.
Сначала исчезла типография «Эркин-Тоо» Здание первой типографии «Фрунзе», в простонародье «Эркин-Тоо», построили в 1931 году. Именно здесь печаталась первая газета на кыргызском языке под названием «Эркин-Тоо», после чего за типографией и закрепилось название.
Типографию разместили напротив здания Совнаркома, поскольку объект считался стратегически важным. После распада СССР здание использовалось по назначению, но уже как акционерное общество типография «Эркин Тоо». Далее помещения сдавались в аренду и использовались не по назначению. Осенью 2019 года начался его снос.
На очереди Дом художника? Долгая пауза после сноса типографии породила новые вопросы. Среди горожан появились опасения, что речь может идти не только об одном здании, а о судьбе всего исторического квартала. Под подозрение попали Дом художника, ресторан «Сон-Куль» и здание бывшего Министерства экономики. Слухи множились, а люди с тревогой ждали решений властей.
Больше всего внимания оказалось приковано к Дому художника. Именно вокруг него развернулись самые продолжительные споры. Официально поводом для разбирательств называли несоответствие использования здания его целевому назначению. Муниципалитет указывал, что в помещениях, помимо художников, располагались и другие организации, вплоть до нотариальной конторы.
Само здание представляет интерес не только как творческое пространство, но и как памятник архитектуры благодаря своему фасаду и внутреннему оформлению.
Одновременно возникли споры и вокруг земельного участка. Как сообщалось ранее, основанием для действий стало обращение управления делами президента КР. В документе говорилось, что территория необходима «для создания благоприятных условий для привлечения инвестиций, реализации инвестиционных проектов, а также в целях комплексного развития и приведения к единому архитектурно-градостроительному облику объектов инфраструктуры Бишкека».
На защиту Дома художника и прилегающей территории встали представители творческой интеллигенции, художники, архитекторы и неравнодушные горожане. После общественного резонанса и судебных решений ситуация временно затихла, но вопрос о дальнейшей судьбе здания так и остается неясным.
Кстати, сам Дом художника был построен в 1953 году и является одним из характерных примеров сталинского ампира. При его строительстве использовали отечественные материалы — мрамор, ракушечник и дерево.
«Сон-Куль»: ресторан, который помнят несколько поколений Еще один объект этого квартала — ресторан «Сон-Куль», построенный в 1960-е годы. В советское время это был один из крупнейших ресторанов Фрунзе и популярное место отдыха горожан. Сюда приходили после трудовой недели, встречались с друзьями и отмечали важные события.
Сегодня строение выполняет свою основную функцию — там находится несколько точек общественного питания.
Бывшее здание Минэкономики тоже меняется Административное здание на углу проспекта Чуй и улицы Тыныстанова построили в 1952 году. Долгое время здесь размещалось Министерство экономики и коммерции, однако в сентябре 2023 года сотрудники ведомства переехали в здание Дома правительства на Старой площади. Сейчас там располагаются подразделения государственной налоговой службы.
Однако и оно постепенно меняется: с фасада сняли золоченые буквы, которые ранее украшали здание и говорили о принадлежности к экономике.
Будет ли сохранен исторический квартал? Остается главный вопрос: являются ли происходящие изменения подготовкой к масштабной реконструкции или речь идет о постепенном исчезновении исторической части центра?
«Без таких мест город теряет память» Экскурсовод Анна Сарыбаева считает, что исторические здания в центре Бишкека имеют большое значение не только для жителей, но и для туристов.
По ее словам, гости столицы всегда интересуются местами, которые связаны с историей города.
«Не обязательно восстанавливать здание как типографию, но можно использовать опыт других стран. Во многих государствах старые объекты не сносят, а превращают в рестораны, общественные пространства, места для лекций и встреч молодежи», — говорит она.
«Там сейчас работают художники, и у этого пространства есть огромный потенциал. Если нужны средства, можно проводить выставки, лекции, сдавать помещения для культурных мероприятий», — считает она.
Анна Сарыбаева отмечает, что Бишкеку сегодня не хватает именно культурных пространств: «Для нас, гидов и экскурсоводов, крайне важно, чтобы в центре города оставались исторические места, которые можно показать туристам».
«Безликие современные постройки не оставляют следа в памяти людей. А здесь речь идет о героическом прошлом, которое связано с историей Кыргызстана и других союзных республик. Такую память нужно не просто сохранять, а беречь и гордиться», — подытожила экскурсовод.