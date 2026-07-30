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Общество

В Оше построят жилой комплекс с бизнес-центрами, гостиницами и зоной отдыха

В Оше подписано соглашение о реализации масштабного инвестиционного проекта между кабинетом министров КР и строительной компанией «Куньлунь». Об этом сообщает Минстрой.

По его данным, в рамках проекта в городе планируется строительство современного жилого комплекса, объектов социальной инфраструктуры и новых общественных пространств.

В мероприятии приняли участие министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР Нурдан Орунтаев, первый заместитель мэра города Ош Омурбек Торобаев и представители компании-инвестора.

В рамках соглашения, в Оше будет реализован проект по строительству жилого комплекса «Эне-Сай Сити».

В его рамках предусмотрено возведение не менее 688 индивидуальных жилых домов, бизнес-центров, гостиницы, зон отдыха, а также объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

Ожидается, что реализация проекта позволит привлечь дополнительные инвестиции в город, создать новые рабочие места, улучшить условия проживания жителей и способствовать дальнейшему развитию инфраструктуры Оша.

Власти отмечают, что новый инвестиционный проект станет одним из значимых шагов в развитии городской среды и расширении возможностей для комфортного проживания населения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383545/
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