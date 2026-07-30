Купили аппараты. В Бишкеке смогут выполнять трансплантацию костного мозга

В Кыргызстане смогут самостоятельно выполнять трансплантацию костного мозга без необходимости искать оборудование за рубежом. Об этом сообщил заведующий отделением детской онкологии Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД) Султан Стамбеков.

По его словам, в прошлом году доктора поставили перед собой амбициозную цель — создать в Кыргызстане полноценную программу трансплантации костного мозга у детей.

«Ранее нам удалось выполнить первую трансплантацию, но для этого мы были вынуждены использовать оборудование наших коллег. Мы понимали, что без собственной современной техники дальнейшее развитие невозможно. Именно тогда я обратился в благотворительный фонд «Ас-Сафа» с предложением поддержать этот жизненно важный проект. Стоимость одной трансплантации может достигать 100 тысяч долларов, а приобретение необходимого оборудования требует огромных средств», — написал врач.

Сначала состоялась встреча с президентом фонда Ибрагимом Мальсаговым, который выслушал идею, а затем прошла встреча с шейхом из Кувейта, благодаря усилиям которого проект одобрен. Приобретение уникального оборудования профинансировано.

Теперь в НЦОМиД появились:

современный аппарат для афереза — ведущего мирового производителя;

аппарат для экстракорпорального фотофереза.

«Что это означает на практике? Теперь мы сможем самостоятельно выполнять трансплантацию костного мозга в Кыргызстане, без необходимости искать оборудование за рубежом. Но это еще не все. Экстракорпоральный фотоферез — это высокотехнологичный метод лечения, который позволяет эффективно бороться с реакцией «трансплантат против хозяина» после пересадки костного мозга. Кроме того, эта технология широко применяется при хроническом отторжении трансплантированной почки, печени, сердца и легких, а также при ряде тяжелых аутоиммунных заболеваний. Это огромный шаг вперед для всей системы здравоохранения нашей страны», — пояснил Султан Стамбеков.