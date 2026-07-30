Работодатель не имеет права заставлять работников брать неоплачиваемый отпуск. Об этом 24.kg сообщил эксперт в сфере труда Эльдар Таджибаев.

По его словам, согласно постановлению кабинета министров от 15 июня 2022 года № 320 и статьям 69 и 190 Трудового кодекса КР, педагогическим работникам предоставляется ежегодный удлиненный отпуск после окончания учебного года.

«Отпуск учителей, отработавших полный учебный год, составляет 56 дней. Пришедшие в школу, допустим, в середине учебного года, отдыхают пропорционально отработанному времени. Однако заставлять идти в отпуск без содержания не имеют права. Только сам работник может подать заявление на неоплачиваемый отпуск по его личным причинам», — пояснил Эльдар Таджибаев.

Отметим, что в соцсетях многие учителя жалуются на вынужденный отпуск без содержания. По их словам, администрация школ требует выдержать положенные 56 дней.