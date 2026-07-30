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Общество

Перенос учебного года. Учителям обещают выплатить зарплату за весь сентябрь

Школьные учителя получат зарплату за весь сентябрь. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Министерства просвещения.

Напомним, из-за проведения в стране крупных государственных и международных мероприятий новый учебный год во всех общеобразовательных школах республики начнется не 1 сентября, как обычно, а 15 сентября.

В этой связи в социальных сетях появились предположения о том, что учителей на эти две недели отправят в неоплачиваемый отпуск.

В Минпросвещения заверили, что зарплату в указанный период будут выплачивать.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383522/
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