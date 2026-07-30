В Алайском районе выявили экологические нарушения на муниципальном предприятии

Нарушения экологического законодательства выявили в работе муниципального предприятия «Гульчинское коммунальное хозяйство» в Алайском районе. По итогам проверки, проведенной после публикации видеозаписи в социальных сетях, предприятие оштрафовали на 46 тысяч сомов.

В Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора напомнили о необходимости строгого соблюдения требований экологического законодательства и подчеркнули, что работа по выявлению и пресечению нарушений, наносящих вред окружающей среде, продолжается.