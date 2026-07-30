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Общество

С помощью ИИ оживили исчезнувшие муралы Бишкека

В социальных сетях появилось видео, где с помощью искусственного интеллекта оживили муралы Бишкека.

Автор видео отметил, что некоторых из этих муралов уже нет.

«Оживил муралы Бишкека, жаль, что некоторых уже нет», — написал он.

Напомним, ранее в Бишкеке на пересечении проспекта Чуй и улицы Панфилова закрасили мурал с Суйменкулом Чокморовым и Таттыбубу Турсунбаевой, посвященный фильму Толомуша Океева «Красное яблоко». Позже стало известно, что на его месте появится новый мурал, который также будет посвящен этой киноленте.

из интернета
Фото из интернета. Исчезнувшие муралы Бишкека
Также в рамках обновления фасадов зданий в столице был закрашен мурал на фасаде одного из домов по проспекту Чингиза Айтматова.
из интернета
Фото из интернета. Исчезнувшие муралы Бишкека
Кроме того, во время ремонтных работ на проспекте Чуй, 134 исчез еще один яркий мурал.Также во время обновления фасада здания на проспекте Чуй, 134 был закрашен один из ярких муралов столицы.
из интернета
Фото из интернета. Исчезнувшие муралы Бишкека
В мэрии сообщили, что работы проводятся в рамках подготовки города к мероприятиям ШОС, а состояние фасада и самого изображения было признано неудовлетворительным.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383510/
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