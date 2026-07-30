С помощью ИИ оживили исчезнувшие муралы Бишкека

В социальных сетях появилось видео, где с помощью искусственного интеллекта оживили муралы Бишкека.
Автор видео отметил, что некоторых из этих муралов уже нет.
Напомним, ранее в Бишкеке на пересечении проспекта Чуй и улицы Панфилова закрасили мурал с Суйменкулом Чокморовым и Таттыбубу Турсунбаевой, посвященный фильму Толомуша Океева «Красное яблоко». Позже стало известно, что на его месте появится новый мурал, который также будет посвящен этой киноленте.
закрашен мурал на фасаде одного из домов по проспекту Чингиза Айтматова. исчез еще один яркий мурал.Также во время обновления фасада здания на проспекте Чуй, 134 был закрашен один из ярких муралов столицы.