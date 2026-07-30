Мэрия даст предпринимателям «Мадины» три месяца для переезда на новый рынок

Предпринимателям рынка «Мадина» предоставят трехмесячный льготный период для поэтапного переезда на новый торговый рынок, заявил мэр Бишкека Айбек Джунушалиев.
Напомним, ранее стало известно, что муниципалитет отказался от планов закрыть рынок 1 августа. Выданные ранее уведомления отзовут, а предприниматели получат дополнительное время, чтобы обустроиться на новом месте.
При этом собственникам нового рынка поручили в первую очередь создать необходимые условия для ведения торговли. Кроме того, Айбек Джунушалиев упразднил согласительную комиссию, созданную для рассмотрения обращений предпринимателей и подготовки предложений по урегулированию ситуации.
Глава муниципалитета отдельно остановился на вопросе аренды торговых мест. По его словам, действующие условия аренды сохранятся, однако собственникам нового рынка «Ала-Тоо», куда предлагают переехать торговцам, поручено рассмотреть возможность снижения арендной платы.
При этом, отметил Джунушалиев, практика продажи прав аренды торговых мест должна получить правовую оценку со стороны уполномоченных органов и быть прекращена. По словам предпринимателей «Мадины», стоимость одного квадратного метра на новом рынке достигает 3 тысяч долларов.
«Заботясь о предпринимателях, мы не должны забывать и о жителях города. Покупатели должны приобретать товары в безопасных, комфортных и соответствующих современным требованиям условиях», — заявил Айбек Джунушалиев.
Он сообщил, что собственники рынка «Мадина» должны представить эскизный проект дальнейшего развития и благоустройства территории в соответствии с Генеральным планом Бишкека. Согласно недавно принятому Генеральному плану столицы до 2050 года, территория рынка «Мадина» отнесена к многофункциональной общественно-деловой зоне.