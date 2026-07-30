На Иссык-Куле проходит медиадень «Формула-1 на воде»

На Иссык-Куле проходит медиадень UIM F1H2O World Championship («Формула-1 на воде»).

Начался медиадень с официальной пресс-конференции «Гран-при Кыргызская Республика — Иссык-Куль 2026». На ней выступили руководство чемпионата, организаторы в лице Федерации водно-моторного спорта Кыргызской Республики, представители государственных органов КР, а также ведущие пилоты мирового первенства.

Как отметил на пресс-конференции директор Государственного агентства по развитию туризма при кабинете министров КР Эдуард Кубатов, Кыргызстан впервые проводит на своей территории столь масштабное мероприятие мирового уровня.

«Несмотря на все страхи и сомнения, было принято историческое решение о проведении «Формулы-1» на Иссык-Куле. Сейчас на 10 тысяч человек подготовлена международная ивент-зона в селе Бает. Тут реорганизована огромная территория за два месяца. Ожидается приезд около 250 тысяч туристов из 30 стран. Это огромная ответственность, но и огромный авторитет на международной арене», — добавил он.

Как отметил президент и основатель H2O Racing Николо ди Сан Джермано, уже 45 лет он работает по проекту «Формула-1».

«У нас есть опыт работы в 60 странах мира. И впервые мы проводим столь масштабное мероприятие в Центральной Азии. У нас остались невероятные впечатления от Кыргызстана. Все было организовано в быстром режиме. Такими темпами в будущем мы сможем проводить водно-спортивные мероприятия, которые еще неизвестны миру», — добавил он.

После пресс-конференции представители СМИ смогут провести индивидуальные интервью с пилотами и руководителями команд по мере завершения свободной практики. В это же время будет организована работа прессы в паддоке с возможностью фото- и видеосъемки гоночных болидов, технической подготовки и работы команд.

Официальная пресс-конференция станет важной площадкой для общения представителей мирового водно-моторного спорта, государственных органов, организаторов и международных средств массовой информации. Она позволит журналистам получить актуальную информацию о подготовке к этапу чемпионата мира, познакомиться с участниками соревнований и задать вопросы руководству серии и спортсменам перед началом основных гоночных заездов.