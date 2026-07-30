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Общество

Строительную компанию «Император Строй» в Бишкеке могут включить в черный список

В Бишкеке выявили продолжение строительных работ на объекте, где ранее застройщику было выдано предписание о приостановке. За нарушение требований компанию оштрафовали на 213 тысяч сомов и предложили включить в черный список.

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По данным Министерства строительства, выявлено нарушение при строительстве 10-этажного жилого дома на улицах Горького, 72, 72а и Гвардейской, 13, 13а.

Отмечается, что застройщику ранее выдали уведомление о приостановлении строительных работ, однако во время проверки специалисты установили, что работы на объекте продолжаются.

За нарушение требований законодательства компании назначили штраф в размере 213 тысяч сомов. Материалы также направили в МВД для правовой оценки.

Отмечается, что по итогам проверки эксперты направили в Минстрой представление о включении ОсОО «Император Строй» в черный список и приостановлении действия строительной лицензии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383494/
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