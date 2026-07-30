Прием в первый класс: в школах Бишкека осталось более 2 тысяч мест

В Кыргызстане 126 тысяч детей записали в первый класс, за последнюю неделю эта цифра увеличилась на 2,3 тысячи.

Согласно открытым данным на портале 1mektep.edu.gov.kg, в Бишкеке зачислили около 24,2 тысячи детей. Из них 12,9 тысячи мест занято в классах с кыргызским языком обучения, более 11,3 тысячи — с русским.

Свободными в столице остаются 2,2 тысячи мест: 992 квоты — в русскоязычных классах, 1,2 тысячи — в кыргызскоязычных.

Общее количество квот на 2026/2027 учебный год по республике — 193,3 тысячи. Свободно еще 67,3 тысячи.

Электронная запись в первый класс началась 1 апреля. Первый этап проводился по микроучастку, в настоящее время можно зарегистрироваться не по прописке, но только в те школы, где остались свободные места.

Регистрация завершится в августе. В первый класс принимаются дети, родившиеся в 2019 и 2020 годах.