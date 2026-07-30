Премьерный четверг: два мультфильма, несколько фильмов ужасов и экшен-триллер

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходят новые фильмы.

С сегодняшнего дня можно посмотреть мультфильмы о храбром Давиде, приключении ежихи и кролика, несколько ужастиков и британский криминальный экшен-триллер.

1 «Храбрый Давид» (мультфильм)

Юный Давид — добрый и смелый пастух, который живет музыкой и заботится об отцовском стаде, бесстрашно защищая овец от хищников. После встречи с пророком, предрекшим ему великое будущее, юноша попадает ко двору царя Саула, где его талант и доброе сердце утешают могущественного и своенравного правителя. Но, когда на их землю приходит вражеское войско, только Давид решается принять вызов беспощадного великана Голиафа — и это испытание навсегда меняет не только его судьбу, но и ход истории.

2 «Призрак в клетке» (ужасы) «Призрак в клетке» (ужасы)

В печально известной тюрьме невидимая сила начинает жестоко убивать заключенных. Враждующие банды и коррумпированные охранники вынуждены действовать сообща, чтобы попытаться выжить в условиях нарастающего безумия.

3 «Ограбить Лондон» (криминал)

В центре Лондона находят неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой. Людей из соседних домов эвакуируют, включая работников крупнейшего банка Великобритании. Именно в этот момент там находится крупная партия алмазов. Вооружившись современными гаджетами, команда первоклассных взломщиков готовит невероятно дерзкое ограбление.

4 «Могильный ритуал. Зло вернулось» (ужасы)

Жизнь Рахаю рушится из-за серии мистических несчастий. Потеряв мужа и сына, она боится новой встречи с нечистью. Шаманка, к которой Рахаю обращается за помощью, проводит магический ритуал, и дочка выживает. Но в чем заключается ритуал, выясняется только спустя семь лет. Мать платит за жизнь дочери жуткую цену.

5 «Школа призраков» (ужасы)

Наполовину японке Елене очень непросто в новой школе. Ее единственной подругой становится странная одноклассница Нян, которая уверена, что в школе обитают призраки. Елена не верит в эту страшилку, но постепенно начинает замечать, что и за ней постоянно кто-то наблюдает — призраков можно даже услышать, если ты в наушниках. Вскоре и другие ребята начинают себя странно вести.

6 « Ее личный ад» (ужасы)

В футуристическом мегаполисе объявляется Кожаный человек — монстр, рожденный болью и женскими страхами. Он приходит из розового тумана, чтобы убивать девушек. Случайными свидетельницами его последнего преступления становятся известная актриса и ее подруга-блогерша. И если раньше девушкам приходилось биться за превосходство друг с другом, то теперь их жизни превращаются в борьбу за выживание, ведь монстр может прийти за каждой.

7 «Колючая и ушастый» (мультфильм)

Холли — юная и любознательная ежиха, которую после гибели родителей чрезмерно опекает брат, а их сосед Уолтер — глава семейства кроликов, отец более 50 маленьких детей. Уолтер и Холли устали от размеренной жизни и жаждут приключений. Однажды Уолтер теряет память, и Холли идет на небольшой обман, чтобы отправиться с ним в незабываемое путешествие, полное новых знакомств, неожиданных опасностей и приключений.