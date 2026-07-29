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Общество

Из Бишкека в Ташкент станет проще добраться: открывают новый авиарейс

С 23 августа 2026 года авиакомпания «Аэро Номад Эйрлайнс» начнет выполнять регулярный международный рейс по маршруту Бишкек — Ташкент — Бишкек.

Как сообщили в ОАО «Аэропорты Кыргызстана», полеты будут осуществляться два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям. Новый маршрут обеспечит регулярное авиасообщение между столицами Кыргызстана и Узбекистана.

В компании также отметили, что развитие авиасообщения между двумя странами не ограничится новым рейсом. Ранее руководство «Аэро Номад Эйрлайнс» и делегация Государственного комитета по развитию туризма Узбекистана обсудили перспективы расширения маршрутной сети.

В числе новых направлений рассматриваются рейсы Бишкек — Самарканд — Бишкек и Бишкек — Ургенч — Бишкек.

Ожидается, что открытие новых маршрутов будет способствовать развитию туризма, укреплению деловых связей между Кыргызстаном и Узбекистаном, а также расширению сотрудничества в сфере гражданской авиации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383444/
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