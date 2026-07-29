Великобритания и Франция отказываются от миссии по охране Ормузского пролива

Великобритания и Франция отказываются от участия в миссии по охране Ормузского пролива. Об этом пишет издание Politico.

Как отмечается, глава Пентагона Пит Хегсет призывает Лондон и Париж возглавить международную коалицию, которая должна заниматься разминированием пролива и сопровождением торговых судов.

Но европейские союзники хотят сначала убедиться в устойчивости прекращения огня между США и Ираном и не готовы участвовать в новой операции без гарантий отсутствия дальнейшей эскалации.

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Кроме того, европейские страны остались недовольны тем, что Вашингтон заранее не уведомил их о начале американо-израильских ударов по Ирану, что дополнительно осложнило координацию между союзниками.

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил, что Лондон не участвовал и не намерен участвовать в наступательных действиях против Ирана, однако продолжит поддерживать усилия по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе.