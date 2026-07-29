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Общество

Кыргызстан хочет продолжить сотрудничество с гуманитарным фондом короля Абдаллы

Кыргызстан намерен продолжить сотрудничество с гуманитарным фондом короля Абдаллы и Исламским банком развития в реализации социально значимых проектов. Эти вопросы обсудили на встрече первого заместителя министра финансов Таласа Айдарбек уулу с делегацией фонда во главе с генеральным директором доктором Абдулазизом бин Фахадом Аль-Анкари.

По данным пресс-службы Минфина, стороны рассмотрели результаты реализации проекта мобильных многопрофильных медицинских клиник, вопросы обеспечения его устойчивой работы, а также передачу мобильных медицинских комплексов Министерству здравоохранения Кыргызстана, которая запланирована на ноябрь 2026 года. Этот вопрос обсуждался с министром здравоохранения КР Дамиром Осмоновым.

пресс-службы Минфина КР
Фото пресс-службы Минфина КР. Кыргызстан уже много лет успешно сотрудничает с Исламским банком развития

Талас Айдарбек уулу поблагодарил фонд короля Абдаллы и ИБР за поддержку сферы здравоохранения. Он отметил, что Кыргызстан уже много лет успешно сотрудничает с банком.

По его словам, при поддержке банка в стране реализуются 36 социально-экономических проектов. Из них 23 уже завершены, восемь находятся в стадии реализации, еще пять новых проектов готовятся к запуску.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества и реализации совместных проектов, направленных на повышение качества жизни населения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383438/
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