17:35
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Общество

На Иссык-Куле построенное без разрешений кафе оштрафовали на 200 тысяч сомов

В селе Кара-Ой Иссык-Кульской области выявили объект, который был введен в эксплуатацию и использовался без архитектурно-разрешительной документации.

По данным Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, речь идет о заведении общественного питания «Хан-Чатыр», расположенном по адресу: село Кара-Ой, улица Жусупа Абдрахманова, 1к/1.

По итогам проверки в отношении ответственного лица были приняты меры административного воздействия и назначен штраф в размере 200 тысяч сомов. Выдано письменное предписание об устранении выявленных нарушений.

В департаменте напомнили строительным компаниям и индивидуальным предпринимателям о необходимости строго соблюдать требования законодательства, строительные нормы и технические регламенты при проведении строительных работ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383423/
просмотров: 650
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке убитый стройкомпанией газон попыталась восстановить мэрия
Гвоздями к стволу: подрядчика оштрафовали за повреждение деревьев в Бишкеке
В Бишкеке приостановили стройку гостиницы и оштрафовали на 200 тысяч сомов
В Оше из-за нарушений благоустройства приостановили строительство на 11 объектах
В Караколе за незаконную стройку нарушителей оштрафовали на 400 тысяч сомов
После разрушения откоса котлована в Бишкеке оштрафовали застройщика
Минстрой выявил нарушения при строительстве пожарного депо в Кербене
В Таласе выявлены объекты без разрешительных документов на строительство
Всемирный банк поддержит развитие цифрового взаимодействия бизнеса и власти в КР
В Кыргызстане количество разрешительных документов сокращено с 905 до 439
Популярные новости
Пять дней осенью и&nbsp;шесть весной. График школьных каникул утвердили в&nbsp;КР Пять дней осенью и шесть весной. График школьных каникул утвердили в КР
Хадж-2027. Регистрация паломников будет проводиться только в&nbsp;режиме онлайн Хадж-2027. Регистрация паломников будет проводиться только в режиме онлайн
Первые 4&nbsp;километра асфальта уложили на&nbsp;объездной дороге Чолпон-Аты Первые 4 километра асфальта уложили на объездной дороге Чолпон-Аты
Первый объект в&nbsp;развитии города. В&nbsp;Караколе открыли обновленный пляж Первый объект в развитии города. В Караколе открыли обновленный пляж
Бизнес
O!Bank получил награду от&nbsp;Visa за&nbsp;успешный запуск Apple Pay в&nbsp;Кыргызстане O!Bank получил награду от Visa за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане
Карта &laquo;Элкарт&raquo;&nbsp;&mdash; один из&nbsp;самых популярных способов получать деньги в&nbsp;Кыргызстане Карта «Элкарт» — один из самых популярных способов получать деньги в Кыргызстане
Visa наградила MBANK за&nbsp;запуск Apple Pay в&nbsp;Кыргызстане Visa наградила MBANK за запуск Apple Pay в Кыргызстане
Тариф &laquo;Абсолюттук&raquo; от&nbsp;MEGA: подключайте опцию &laquo;Яндекс Плюс&raquo; Тариф «Абсолюттук» от MEGA: подключайте опцию «Яндекс Плюс»
29 июля, среда
17:31
Великобритания и Франция отказываются от миссии по охране Ормузского пролива Великобритания и Франция отказываются от миссии по охра...
17:18
Из Бишкека в Ташкент станет проще добраться: открывают новый авиарейс
17:12
На кыргызско-узбекской границе нашли тоннель для возможной контрабанды
17:04
Кыргызстан хочет продолжить сотрудничество с гуманитарным фондом короля Абдаллы
16:56
Садыр Жапаров прибыл в Астану на открытие «Игр будущего — 2026»