На Иссык-Куле построенное без разрешений кафе оштрафовали на 200 тысяч сомов

В селе Кара-Ой Иссык-Кульской области выявили объект, который был введен в эксплуатацию и использовался без архитектурно-разрешительной документации.

По данным Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, речь идет о заведении общественного питания «Хан-Чатыр», расположенном по адресу: село Кара-Ой, улица Жусупа Абдрахманова, 1к/1.

По итогам проверки в отношении ответственного лица были приняты меры административного воздействия и назначен штраф в размере 200 тысяч сомов. Выдано письменное предписание об устранении выявленных нарушений.

В департаменте напомнили строительным компаниям и индивидуальным предпринимателям о необходимости строго соблюдать требования законодательства, строительные нормы и технические регламенты при проведении строительных работ.