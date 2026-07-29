Самолет авиакомпании NordWind, выполняющий рейс по маршруту Бишкек — Казань, вылетел из международного аэропорта «Манас» в 14.48 по местному времени. Об этом сообщили в ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

Напомним, вылет рейса был задержан на неопределенное время из-за введения в аэропорту Казани режима «Ковер», предусматривающего временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

На рейс были зарегистрированы 192 пассажира. Во время ожидания вылета они находились в стерильной зоне аэропорта, а авиакомпания обеспечила их горячим питанием.