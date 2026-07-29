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Общество

Из РФ с начала 2026-го выдворили мигрантов на 65,5 процента больше, чем в 2025-м

Из России выдворено 43 тысячи 700 мигрантов за нарушение законодательства РФ в первом полугодии 2026 года. Это на 65,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил глава Государственной думы Вячеслав Володин.

По его словам, выдворение как мера административного воздействия до 2025 года применялось по решению суда. В феврале 2025 года федеральным законом МВД было предоставлено право принимать внесудебные решения, напомнил он.

Напомним, ранее депутаты Госдумы приняли закон, которым более чем в два раза расширили перечень статей Кодекса об административной отвественности, предусматривающих выдворение.

Теперь мигранты подлежат выдворению за нарушение 45 статей кодекса, включая:

  • неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, а также военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране государственной границы;
  • распространение в интернете информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность;
  • нарушение общественного порядка;
  • публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, призывы к введению или продлению политических или экономических санкций в отношении РФ, ее граждан или компаний;
  • дискриминацию, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, возраста, отношения к религии и так далее.

С 2024 года Государственной думой принято 32 федеральных закона, направленных на совершенствование миграционной политики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383415/
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