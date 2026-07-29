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Общество

Прием в вузы. Более 70 тысяч талонов подали абитуриенты в трех турах

В ходе трех туров летнего приема в высшие учебные заведения Кыргызстана от абитуриентов зарегистрировано 70,5 тысячи электронных талонов, в том числе 24,4 тысячи — на бюджет и 46,1 тысячи — на контракт.

По данным автоматизированной информационной системы «Абитуриент онлайн» на 29 июля, вузы рекомендовали к зачислению около 42,7 тысячи абитуриентов.

Более 30,6 тысячи абитуриентов (или 72 процента от рекомендованных) подтвердили свое желание учиться на выбранной специальности. При этом почти 2,6 тысячи поступающих отозвали свои решения.

Фото АИС «Абитуриент онлайн»
В топ-5 по количеству зарегистрированных талонов вошли:

  • Кыргызский государственный технический университет имени Исхака Раззакова (12 тысяч 95),
  • Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына (10 тысяч 608),
  • Ошский государственный университет (7 тысяч 698),
  • Кыргызская государственная медицинская академия имени Исы Ахунбаева (5 тысяч 531),
  • Бишкекский государственный университет имени Кусеина Карасаева (5 тысячи 366).

Топ вузов по зачислению выглядит так:

Фото АИС «Абитуриент онлайн»
Четвертый тур приемной кампании начнется 3 августа. Всего запланировано пять туров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383405/
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