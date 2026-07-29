Прием в вузы. Более 70 тысяч талонов подали абитуриенты в трех турах

В ходе трех туров летнего приема в высшие учебные заведения Кыргызстана от абитуриентов зарегистрировано 70,5 тысячи электронных талонов, в том числе 24,4 тысячи — на бюджет и 46,1 тысячи — на контракт.
По данным автоматизированной информационной системы «Абитуриент онлайн» на 29 июля, вузы рекомендовали к зачислению около 42,7 тысячи абитуриентов.
Более 30,6 тысячи абитуриентов (или 72 процента от рекомендованных) подтвердили свое желание учиться на выбранной специальности. При этом почти 2,6 тысячи поступающих отозвали свои решения.
- Кыргызский государственный технический университет имени Исхака Раззакова (12 тысяч 95),
- Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына (10 тысяч 608),
- Ошский государственный университет (7 тысяч 698),
- Кыргызская государственная медицинская академия имени Исы Ахунбаева (5 тысяч 531),
- Бишкекский государственный университет имени Кусеина Карасаева (5 тысячи 366).
Топ вузов по зачислению выглядит так: