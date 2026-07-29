14:54
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Общество

Развитие туризма должно быть без ущерба экологии — Эрденет Касымов

Туризм в Кыргызстане должен развиваться без ущерба экологии. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил замдиректора Госагентства по развитию туризма Эрденет Касымов.

По его словам, в нашей республике нет таких сохранившихся архитектурных и исторических объектов, как, к примеру, в Узбекистане. В Кыргызстан туристы больше едут ради природы: гор, воды, камней, и к этому вопросу нужно особое государственное внимание.

«Сейчас в наших ущельях и долинах массово строятся А-фрейм дома, барнхаусы, новые сферические дома, а также юрточные городки. Недавно мои близкие были в Алтын-Арашане. Пять лет назад там был чудесный вид, а сейчас все застроено объектами. Поэтому в этом вопросе нужно потихоньку вводить ограничения. Я понимаю, что закон позволяет, в Земельном кодексе разрешено строительство легких конструкций на пастбищах и в лесах, но все это должно быть не массово, а в гармонии с природой, сохраняя ее облик», — сказал чиновник.

Читайте по теме
Туризм: за три месяца кыргызстанцы потратили за рубежом 142,4 миллиона долларов

Он отметил, что госагентство совместно с Министерством природных ресурсов ведет работу по определению туристической емкости: сколько туристов может принять конкретная локация в год.

«Например, на Сон-Куль в сезон приезжает так много людей, что трава не успевает вырасти. Поэтому нужно рассчитывать емкость и, возможно, закрывать сезон после приема определенного количества туристов», — пояснил Эрденет Касымов.

Он подчеркнул, что каждый уголок страны достоин развития и напомнил о подписанном недавно законе о развитии геопарков в Иссык-Кульской, Баткенской и Ошской областях. Это, по его мнению, также поможет привлечь больше туристов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383403/
просмотров: 169
Версия для печати
Материалы по теме
Ирригационная сеть Бишкека изношена на 70-80 процентов
Кыргызстан утвердил планы радиационной и химической безопасности до 2030 года
Базу отдыха НАН КР оштрафовали за перелив сточных вод
Рекорды выручки: сколько заработали гостиницы и рестораны Кыргызстана за полгода
Число туристов в Кыргызстане выросло до 13 миллионов человек — Садыр Жапаров
«Хочу показать красоту страны»: житель Нарына идет пешком через Кыргызстан
Многокилометровая очередь образовалась на КПП «Каркыра» со стороны Казахстана
Трогательная встреча на Памире. Бабушка догнала туриста ради чашки чая и супа
В Кеминском районе прошел экологический фестиваль «Ак Илбирс ЭкоФест 2026»
Теплоход «Дария» оштрафовали за выброс черного дыма на Иссык-Куле
Популярные новости
Пять дней осенью и&nbsp;шесть весной. График школьных каникул утвердили в&nbsp;КР Пять дней осенью и шесть весной. График школьных каникул утвердили в КР
Хадж-2027. Регистрация паломников будет проводиться только в&nbsp;режиме онлайн Хадж-2027. Регистрация паломников будет проводиться только в режиме онлайн
Первые 4&nbsp;километра асфальта уложили на&nbsp;объездной дороге Чолпон-Аты Первые 4 километра асфальта уложили на объездной дороге Чолпон-Аты
Первый объект в&nbsp;развитии города. В&nbsp;Караколе открыли обновленный пляж Первый объект в развитии города. В Караколе открыли обновленный пляж
Бизнес
Visa наградила MBANK за&nbsp;запуск Apple Pay в&nbsp;Кыргызстане Visa наградила MBANK за запуск Apple Pay в Кыргызстане
Тариф &laquo;Абсолюттук&raquo; от&nbsp;MEGA: подключайте опцию &laquo;Яндекс Плюс&raquo; Тариф «Абсолюттук» от MEGA: подключайте опцию «Яндекс Плюс»
ABank выдает льготные кредиты производителям лекарств и&nbsp;медицинских изделий ABank выдает льготные кредиты производителям лекарств и медицинских изделий
Visa наградила BAKAI за&nbsp;успешный запуск Apple Pay в&nbsp;Кыргызстане Visa наградила BAKAI за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане
29 июля, среда
14:51
Visa наградила MBANK за запуск Apple Pay в Кыргызстане Visa наградила MBANK за запуск Apple Pay в Кыргызстане
14:42
Прием в вузы. Более 70 тысяч талонов подали абитуриенты в трех турах
14:36
Развитие туризма должно быть без ущерба экологии — Эрденет Касымов
14:03
Риски формирования селевых потоков оценили в МЧС Кыргызстана
14:00
У главного флага Кыргызстана: один день с почетным караулом Нацгвардии