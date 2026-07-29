Туризм в Кыргызстане должен развиваться без ущерба экологии. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил замдиректора Госагентства по развитию туризма Эрденет Касымов.

По его словам, в нашей республике нет таких сохранившихся архитектурных и исторических объектов, как, к примеру, в Узбекистане. В Кыргызстан туристы больше едут ради природы: гор, воды, камней, и к этому вопросу нужно особое государственное внимание.

«Сейчас в наших ущельях и долинах массово строятся А-фрейм дома, барнхаусы, новые сферические дома, а также юрточные городки. Недавно мои близкие были в Алтын-Арашане. Пять лет назад там был чудесный вид, а сейчас все застроено объектами. Поэтому в этом вопросе нужно потихоньку вводить ограничения. Я понимаю, что закон позволяет, в Земельном кодексе разрешено строительство легких конструкций на пастбищах и в лесах, но все это должно быть не массово, а в гармонии с природой, сохраняя ее облик», — сказал чиновник.

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Он отметил, что госагентство совместно с Министерством природных ресурсов ведет работу по определению туристической емкости: сколько туристов может принять конкретная локация в год.

«Например, на Сон-Куль в сезон приезжает так много людей, что трава не успевает вырасти. Поэтому нужно рассчитывать емкость и, возможно, закрывать сезон после приема определенного количества туристов», — пояснил Эрденет Касымов.

Он подчеркнул, что каждый уголок страны достоин развития и напомнил о подписанном недавно законе о развитии геопарков в Иссык-Кульской, Баткенской и Ошской областях. Это, по его мнению, также поможет привлечь больше туристов.