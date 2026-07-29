Риски формирования селевых потоков оценили в МЧС Кыргызстана

Министр чрезвычайных ситуаций Канатбек Чыныбаев принял участие в аэровизуальных обследованиях высокогорных озер северного склона Кыргызского хребта для оценки текущей селевой обстановки.
В воздушном обследовании приняли участие специалисты профильных подразделений МЧС, осуществляющих мониторинг опасных природных процессов, а также ученые Университета Центральной Азии.
В ходе облета обследованы наиболее потенциально опасные высокогорные озера: Кейды-Кучкач, Адыгене, Ак-Сай, Салык, Кулбото, Чирканак, Туюкжар-западное, Кель-Укок, новое завальное озеро в верховьях Шамши и другие.
Во время облета специалисты:
- оценили состояние высокогорных озер, ледников и моренных плотин;
- проанализировали объемы накопления воды;
- обследовали русла рек и водосборные бассейны;
- выполнили фото- и видеофиксацию;
- определили участки, требующие усиленного наблюдения.
Полученные материалы будут использованы для уточнения прогнозов развития опасных природных процессов, оценки рисков формирования селевых потоков и принятия своевременных превентивных мер.