Риски формирования селевых потоков оценили в МЧС Кыргызстана

Министр чрезвычайных ситуаций Канатбек Чыныбаев принял участие в аэровизуальных обследованиях высокогорных озер северного склона Кыргызского хребта для оценки текущей селевой обстановки.

В воздушном обследовании приняли участие специалисты профильных подразделений МЧС, осуществляющих мониторинг опасных природных процессов, а также ученые Университета Центральной Азии.

В ходе облета обследованы наиболее потенциально опасные высокогорные озера: Кейды-Кучкач, Адыгене, Ак-Сай, Салык, Кулбото, Чирканак, Туюкжар-западное, Кель-Укок, новое завальное озеро в верховьях Шамши и другие.

Во время облета специалисты:

оценили состояние высокогорных озер, ледников и моренных плотин;

проанализировали объемы накопления воды;

обследовали русла рек и водосборные бассейны;

выполнили фото- и видеофиксацию;

определили участки, требующие усиленного наблюдения.

Канатбек Чыныбаев отметил, что изменение климата оказывает все более заметное влияние на состояние высокогорных озер и ледников, поэтому развитие современной системы мониторинга и раннего предупреждения является одним из приоритетных направлений деятельности МЧС.

Полученные материалы будут использованы для уточнения прогнозов развития опасных природных процессов, оценки рисков формирования селевых потоков и принятия своевременных превентивных мер.