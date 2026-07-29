Более 800 дорожных знаков заменили в Бишкеке за полгода

За шесть месяцев 2025 года в столице установлено либо заменено 808 дорожных знаков. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник муниципального предприятия «Бишкекасфальтсервис» (БАС) Адлет Казакбаев.

По его словам, по линии благоустройства по городу организованы парковочные зоны.

«Акимиаты подают нам заявки на работы, на место выезжает технадзор, определяет объем работ, составляет и согласовывает смету, а после специалисты приступают к работе», — сказал Адлет Казакбаев.

Он добавил, что по линии БАС в Бишкеке предусмотрен капремонт 23 улиц протяженностью более 18 километров и четырех тротуаров более 4 километров .

На площади свыше 14 тысяч квадратных метров осуществлен ямочный ремонт.

«Помимо капитального и ямочного ремонта дорог, на БАС возложена задача по разметке дорог, установке лежачих полицейских, ливневых решетчатых плит, благоустройству остановочных пунктов и другое», — отметил Адлет Казакбаев.