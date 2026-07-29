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Общество

Рейс Бишкек — Казань задерживается из-за ограничений в аэропорту назначения

Вылет рейса Бишкек — Казань авиакомпании NordWind из аэропорта «Манас» перенесли на неопределенное время из-за ограничений в работе аэропорта Казани.

Как сообщили в ОАО «Аэропорты Кыргызстана», плановое время вылета было назначено на 07.40. Причиной задержки стало введение в аэропорту Казани режима «Ковер», из-за которого временно ограничены прием и выпуск воздушных судов.

Регистрация пассажиров на рейс завершена. Всего на борт зарегистрированы 192 человека. Сейчас пассажиры находятся в стерильной зоне аэропорта и ожидают дальнейшей информации.

Отмечается, что авиакомпания организовала для пассажиров горячее питание. О дальнейших изменениях в расписании будет сообщено дополнительно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383390/
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