Вылет рейса Бишкек — Казань авиакомпании NordWind из аэропорта «Манас» перенесли на неопределенное время из-за ограничений в работе аэропорта Казани.

Как сообщили в ОАО «Аэропорты Кыргызстана», плановое время вылета было назначено на 07.40. Причиной задержки стало введение в аэропорту Казани режима «Ковер», из-за которого временно ограничены прием и выпуск воздушных судов.

Регистрация пассажиров на рейс завершена. Всего на борт зарегистрированы 192 человека. Сейчас пассажиры находятся в стерильной зоне аэропорта и ожидают дальнейшей информации.

Отмечается, что авиакомпания организовала для пассажиров горячее питание. О дальнейших изменениях в расписании будет сообщено дополнительно.