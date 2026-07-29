Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму в России

Сооснователю Telegram Павлу Дурову в России предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности, также начата процедура его объявления в международный розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Фото из интернета. Павел Дуров

По данным ФСБ, обвинение предъявлено по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). В ведомстве заявили, что администрация Telegram, несмотря на требования российских властей, не удалила многочисленные каналы, чаты и боты, которые, как утверждает ФСБ, использовались украинскими спецслужбами, а также террористическими и экстремистскими организациями для подготовки и координации преступлений на территории России.

Как отмечает ТАСС, в ФСБ также заявили, что Роскомнадзор ранее направил администрации Telegram более 150 тысяч обращений с требованием удалить противоправный контент, однако, по версии ведомства, эти требования не были выполнены.

На момент публикации Telegram и Павел Дуров публично не комментировали заявление ФСБ.