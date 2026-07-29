Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму в России

Сооснователю Telegram Павлу Дурову в России предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности, также начата процедура его объявления в международный розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Как отмечает ТАСС, в ФСБ также заявили, что Роскомнадзор ранее направил администрации Telegram более 150 тысяч обращений с требованием удалить противоправный контент, однако, по версии ведомства, эти требования не были выполнены.
На момент публикации Telegram и Павел Дуров публично не комментировали заявление ФСБ.