14:53
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Общество

В Кыргызстане выйдет исторический фильм об отце-основателе Жусупе Абдрахманове

Национальная киностудия «Кыргызфильм» имени Тoлoмуша Океева представит историческую драму «Жусуп», посвященную одному из основоположников кыргызской государственности Жусупу Абдрахманову.

По данным Министерства культуры, информации и молодежной политики, фильм рассказывает о событиях первой половины XX века и роли Жусупа Абдрахманова в становлении кыргызской государственности. В картине воссоздана атмосфера 1920–1930-х годов, а съемки проходили в Кыргызстане, России, Казахстане и Узбекистане.

Минкультуры
Фото Минкультуры. Постер фильма «Жусуп»

Известно, что режиссером фильма выступил заслуженный деятель культуры КР Таалайбек Кулмендеев. Проект реализован киностудией «Кыргызфильм» при поддержке департамента кинематографии при Минкультуры.

Национальная премьера фильма состоится 25 августа 2026 года. Показ приурочен к 35-летию независимости Кыргызстана, 100-летию образования Кыргызской АССР и 125-летию со дня рождения Жусупа Абдрахманова.

Жусуп Абдрахманов (1901–1938)

Один из основоположников кыргызской государственности, государственный деятель и первый председатель Совета народных комиссаров Киргизской АССР.

Он сыграл важную роль в создании и развитии кыргызской автономии в составе Советского Союза в 1920–1930-е годы. Абдрахманов участвовал в формировании органов управления, выступал за развитие образования, экономики и национальных институтов.

В 1937 году он был репрессирован в период сталинских чисток и обвинен в антисоветской деятельности. В 1958 году Жусуп Абдрахманов был посмертно реабилитирован.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383379/
просмотров: 523
Версия для печати
Материалы по теме
Фильм «Кара кызыл сары» получил Гран-при Международного кинофестиваля стран ШОС
Режиссер Эрке Джумакматова о запрете «Курака» и цене женского молчания
Собравший призы на фестивалях фильм «Курак» не допустили к показу в Кыргызстане
В эпизоде новой ленты «Дьявол носит Prada 2» снялась модель из Кыргызстана
Популярные новости
Пять дней осенью и&nbsp;шесть весной. График школьных каникул утвердили в&nbsp;КР Пять дней осенью и шесть весной. График школьных каникул утвердили в КР
Хадж-2027. Регистрация паломников будет проводиться только в&nbsp;режиме онлайн Хадж-2027. Регистрация паломников будет проводиться только в режиме онлайн
Первые 4&nbsp;километра асфальта уложили на&nbsp;объездной дороге Чолпон-Аты Первые 4 километра асфальта уложили на объездной дороге Чолпон-Аты
Первый объект в&nbsp;развитии города. В&nbsp;Караколе открыли обновленный пляж Первый объект в развитии города. В Караколе открыли обновленный пляж
Бизнес
Visa наградила MBANK за&nbsp;запуск Apple Pay в&nbsp;Кыргызстане Visa наградила MBANK за запуск Apple Pay в Кыргызстане
Тариф &laquo;Абсолюттук&raquo; от&nbsp;MEGA: подключайте опцию &laquo;Яндекс Плюс&raquo; Тариф «Абсолюттук» от MEGA: подключайте опцию «Яндекс Плюс»
ABank выдает льготные кредиты производителям лекарств и&nbsp;медицинских изделий ABank выдает льготные кредиты производителям лекарств и медицинских изделий
Visa наградила BAKAI за&nbsp;успешный запуск Apple Pay в&nbsp;Кыргызстане Visa наградила BAKAI за успешный запуск Apple Pay в Кыргызстане
29 июля, среда
14:51
Visa наградила MBANK за запуск Apple Pay в Кыргызстане Visa наградила MBANK за запуск Apple Pay в Кыргызстане
14:42
Прием в вузы. Более 70 тысяч талонов подали абитуриенты в трех турах
14:36
Развитие туризма должно быть без ущерба экологии — Эрденет Касымов
14:03
Риски формирования селевых потоков оценили в МЧС Кыргызстана
14:00
У главного флага Кыргызстана: один день с почетным караулом Нацгвардии