В Кыргызстане выйдет исторический фильм об отце-основателе Жусупе Абдрахманове

Национальная киностудия «Кыргызфильм» имени Тoлoмуша Океева представит историческую драму «Жусуп», посвященную одному из основоположников кыргызской государственности Жусупу Абдрахманову.
По данным Министерства культуры, информации и молодежной политики, фильм рассказывает о событиях первой половины XX века и роли Жусупа Абдрахманова в становлении кыргызской государственности. В картине воссоздана атмосфера 1920–1930-х годов, а съемки проходили в Кыргызстане, России, Казахстане и Узбекистане.
Известно, что режиссером фильма выступил заслуженный деятель культуры КР Таалайбек Кулмендеев. Проект реализован киностудией «Кыргызфильм» при поддержке департамента кинематографии при Минкультуры.
Национальная премьера фильма состоится 25 августа 2026 года. Показ приурочен к 35-летию независимости Кыргызстана, 100-летию образования Кыргызской АССР и 125-летию со дня рождения Жусупа Абдрахманова.
Жусуп Абдрахманов (1901–1938)
Один из основоположников кыргызской государственности, государственный деятель и первый председатель Совета народных комиссаров Киргизской АССР.
Он сыграл важную роль в создании и развитии кыргызской автономии в составе Советского Союза в 1920–1930-е годы. Абдрахманов участвовал в формировании органов управления, выступал за развитие образования, экономики и национальных институтов.
В 1937 году он был репрессирован в период сталинских чисток и обвинен в антисоветской деятельности. В 1958 году Жусуп Абдрахманов был посмертно реабилитирован.