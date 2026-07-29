В Кыргызстане выйдет исторический фильм об отце-основателе Жусупе Абдрахманове

Национальная киностудия «Кыргызфильм» имени Тoлoмуша Океева представит историческую драму «Жусуп», посвященную одному из основоположников кыргызской государственности Жусупу Абдрахманову.

По данным Министерства культуры, информации и молодежной политики, фильм рассказывает о событиях первой половины XX века и роли Жусупа Абдрахманова в становлении кыргызской государственности. В картине воссоздана атмосфера 1920–1930-х годов, а съемки проходили в Кыргызстане, России, Казахстане и Узбекистане.

Фото Минкультуры. Постер фильма «Жусуп»

Известно, что режиссером фильма выступил заслуженный деятель культуры КР Таалайбек Кулмендеев. Проект реализован киностудией «Кыргызфильм» при поддержке департамента кинематографии при Минкультуры.

Национальная премьера фильма состоится 25 августа 2026 года. Показ приурочен к 35-летию независимости Кыргызстана, 100-летию образования Кыргызской АССР и 125-летию со дня рождения Жусупа Абдрахманова.