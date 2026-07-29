У главного флага Кыргызстана: один день с почетным караулом Нацгвардии

Семь утра. По сонному центру Бишкека шагают восемь статных парней в военной форме. Совсем скоро, когда город наполнится жизнью, возле них будут останавливаться люди, снимать на телефоны, ловить каждое движение и жест.

Но это после того, как в специальном помещении в здании Национального исторического музея парни полностью преобразятся. Они наденут белые рубашки с погонами, фуражки, хромовые сапоги, начищенные до блеска и поочередно начнут выходить к главному флагу страны, чтобы нести почетный караул.

Для прохожих смена караула — это несколько красивых минут. Для гвардейцев — целый день от команды «Подъем» в шесть утра до возвращения в часть поздним вечером. Мы прожили этот день вместе с ними.

Казарма просыпается мгновенно

В шесть утра в казарме уже никто не спит. Команда «Подъем» и тишина моментально рассыпается на десятки звуков и движений. Солдаты откидывают одеяла, заправляют кровати, умываются, натягивают форму. Еще несколько минут назад здесь царил покой, а теперь большое помещение живет как единый, хорошо отлаженный механизм.

Долго приходить в себя, лежать еще «пять минуточек» или задумчиво выбирать, что надеть, здесь не приходится. Утро расписано по минутам.

С армейским подъемом связана старая легенда: якобы солдат должен успеть одеться, пока горит спичка. Здесь от этого отмахиваются.

«Думаю, это осталось с прежних времен. Сейчас такого нет. Это, скорее, издевательство над личным составом. Десяти минут вполне достаточно, чтобы привести себя в порядок и выйти на построение», — говорит заместитель командира роты по работе с личным составом старший лейтенант Адиль Бакиров.

В 06.10 плац заполнен. Ровные ряды, серьезные лица, одинаковая форма. Большинство солдат совсем недавно сидели в школьных классах или студенческих аудиториях. Теперь их утро начинается не с будильника в телефоне и чашки кофе, а с короткой команды и построения.

Фото 24.kg. Солдаты Национальной гвардии на утренней зарядке

Среди совсем юных лиц выделяется Данияр Аилчинов. Ему 24 года, и его путь в Национальную гвардию совсем не типичный.

Данияр окончил Кыргызско-Российский Славянский университет по специальности «Международные отношения», учился в магистратуре юридического факультета римского университета Sapienza. Рим, старинный европейский университет, международные отношения и вдруг казарма, плац и подъем в шесть утра.

Кажется, что армия в эту биографию не очень вписывается. Но Данияр решил отслужить: после армии начать карьеру на госслужбе, о которой он мечтает, легче — есть определенные льготы.

Самым сложным для будущего чиновника оказались не строевая подготовка, не дисциплина и даже не часы в карауле.

«Первое время тяжелее всего было рано вставать», — признается Данияр и смеется.

На плацу начинается зарядка. Никто не устраивает показательной тренировки для журналистов. Все идет своим чередом: бег, разминка, упражнения. Команд почти не слышно — каждому и так понятно, что делать. Молодые парни двигаются быстро, собранно, без разговоров. Сон окончательно остается в казарме.

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Пока солдаты занимаются, мы продолжаем разговор с Адилем Бакировым. В Национальной гвардии он служит пятый год. Пришел после окончания Военного института Вооруженных сил КР, куда поступил в 2017 году.

О службе старший лейтенант говорит спокойно, но с заметной гордостью. Здесь любят истории о людях, которые начинали обычными солдатами, но прошли большой военный путь.

«Национальная гвардия дает хорошие возможности для карьерного роста. Многие офицеры начинали со срочной службы. Например, наш командующий Данияр Исаков пришел сюда солдатом в 1992 году, а спустя 34 года возглавил Национальную гвардию. Для молодых военнослужащих это хороший пример того, что здесь можно построить военную карьеру», — рассказывает Бакиров.

Зарядка заканчивается. Строй распадается, и на несколько минут главным событием становится завтрак.

Каша, плов и немного домашнего тепла

Армейская кухня прочно обросла мифами. У многих она до сих пор ассоциируется с безликой кашей, пустым супом и вечно голодными солдатами. На кухне Национальной гвардии к этим страшилкам относятся без особого волнения: здесь каждый день надо накормить около 150 молодых мужчин, которым предстоит бегать, тренироваться, стоять на посту и выполнять приказы.

Все рассчитано заранее — калории, белки, жиры, углеводы и вес каждой порции. Армия вообще любит точность, и кухня не исключение.

На завтрак — каша или суп, бутерброд с колбасой и сладкий чай. Когда мы пришли на кухню, на обед готовили плов, суп и салат из свеклы.

«Солдаты каждый день испытывают физические нагрузки, поэтому питание должно быть полноценным. Каждая порция рассчитана заранее: первое блюдо — 500 граммов, второе — до 400 граммов, компот или сок. Все должно соответствовать требованиям по калорийности и балансу белков, жиров и углеводов», — раскрывает секреты армейской кухни повар, прапорщик Бекжан Майрамбек уулу.

Цифры звучат сухо, но за ними очень простая задача: солдат не должен уходить из столовой голодным.

По праздникам строгий рацион становится чуть веселее.

Дополнительные блюда появляются и в дни рождения военнослужащих. Казалось бы, мелочь, но в армии, где дни похожи один на другой, а семья и домашний стол остались далеко, даже небольшое угощение превращается в праздник.

Солдаты почетного караула обедают не в части. Еду им привозит дежурная машина.

Из обычных парней — в почетный караул

В 07.00 восемь военнослужащих выходят за ворота части. До площади Ала-Тоо всего пять-десять минут пешком.

Пока это просто восемь молодых парней в повседневной форме. Они идут по утреннему городу, встречают редких прохожих и ничем не напоминают ту торжественную картинку, которую через несколько минут будут снимать на телефоны.

Настоящее превращение происходит под Национальным историческим музеем. Повседневная форма сменяется парадной: белая рубашка с погонами, строгие брюки, фуражка и тяжелые хромовые сапоги, отполированные почти до зеркального блеска.

Плечи расправляются, лица становятся серьезнее. Из комнаты шагают уже не просто восемь парней — выходит почетный караул.

Через несколько минут строй появляется у флагштока. Впереди почти целый день службы.

Наблюдая за неподвижными фигурами под огромным флагом, легко подумать, что работа у них не самая сложная. Не надо никуда бежать, поднимать тяжести или принимать быстрые решения. Стой прямо и смотри перед собой.

Но попробуйте хотя бы несколько минут не поправлять одежду, не поворачивать голову, не переступать с ноги на ногу и не реагировать на людей, которые рассматривают и фотографируют вас почти в упор. И так час за часом.

Неподвижность оказывается тяжелой физической работой. Нельзя поправить съехавшую деталь формы, вытереть пот, отвлечься на шум или ответить на улыбку ребенка. Вокруг движется вся площадь, а человек на посту должен оставаться неподвижным.

Каждый час караул меняется. Четкий шаг, синхронные движения, поворот — несколько торжественных минут, после которых одни гвардейцы уходят отдыхать, а другие занимают их место.

Перед каждым выходом на пост — обязательный медицинский осмотр.

Гвардейцам измеряют давление и спрашивают о самочувствии. Здесь понимают: каким бы безупречным ни выглядел человек в парадной форме, он остается живым. Ему может стать жарко, душно или плохо.

Для таких случаев есть почти незаметный сигнал. Если гвардеец почувствует себя нехорошо, он несколько раз нажимает кнопку на рации. Начальник смены постоянно наблюдает за постом и при необходимости сразу отправит замену.

В Национальной гвардии говорят, что это случается редко. Но эта маленькая кнопка, спрятанная от глаз зрителей, неожиданно многое говорит о службе. Снаружи — идеальная, почти театральная неподвижность. Внутри — усталость, напряжение и постоянный самоконтроль.

После очередной смены Данияр возвращается в комнату отдыха. Парадную форму можно снять, плечи расслабить. До следующего выхода два часа: поесть, перевести дух и снова собраться.

Фото 24.kg. Солдат Национальной гвардии Данияр Аилчинов

«Стоять у главного флага страны — большая честь. В первые дни было непривычно: нужно долго сохранять неподвижность и привыкнуть к такому ритму. Но благодаря постоянным тренировкам быстро адаптируешься», — рассказывает он.

Летом площадь Ала-Тоо почти всегда полна людей. Они замедляют шаг, собираются вокруг флагштока, фотографируют гвардейцев и снимают смену караула. Кто-то пришел сюда специально, кто-то просто проходил мимо, но торжественная церемония невольно заставляет остановиться.

Особенно приятно Данияру, когда среди множества лиц он замечает знакомые.

«Иногда приходят мои родные, друзья, знакомые. Конечно, приятно, когда они видят, что именно ты стоишь на главном посту страны. Это вызывает чувство гордости. Данияр Аилчинов

Самый частый вопрос к гвардейцам летом вполне предсказуем: как они выдерживают сорокаградусную жару в плотной форме и тяжелых сапогах?

«Жара, конечно, ощущается. Но на посту установлен кондиционер, который поддерживает комфортную температуру. Это значительно облегчает службу», — отвечает Данияр.

Так проходит весь день: пост, смена, короткая передышка и снова пост.

Мальчик, который однажды решил стать гвардейцем

Самому юному гвардейцу Кыргызстана всего семь лет. Правда, звание у него пока неофициальное, погоны ненастоящие, а оружие — учебный макет. Но относится ко всему этому Алинур Маткалыков из Оша с такой серьезностью, которой позавидуют многие взрослые.

Впервые он увидел смену почетного караула в три года. Другой ребенок, возможно, посмотрел бы несколько минут и побежал дальше. Алинур словно замер. Строгая форма, четкий шаг, синхронные движения — все это поразило его настолько, что с тех пор он буквально бредит армией.

Обычные игрушки быстро потеряли привлекательность. Вместо мультфильмов появились бесконечные записи военных парадов и смены караула.

«Если Алинур играет, то устраивает военные парады. Мультфильмы почти не смотрит — вместо них включает видео с почетным караулом и повторяет каждое движение», — рассказывает его отец.

Самое удивительное, что военных в семье никогда не было. Никто не водил мальчика на строевую подготовку, не учил держать оружие и правильно чеканить шаг. Он учился сам — пересматривал видео, запоминал движения, вставал перед зеркалом и повторял снова и снова, пока не получалось.

Теперь один-два раза в неделю у главного флагштока в городе Оше появляется маленькая серьезная фигура в военной форме. Алинур выходит на свой импровизированный пост и старается стоять так же неподвижно, как настоящие гвардейцы.

Наверняка прохожие сначала улыбаются. Но мальчик не играет на публику и не замечает чужих взглядов. Для него все по-настоящему.

Во время каникул родители привозят Алинура в Бишкек. Здесь он может часами наблюдать за почетным караулом: следить за шагом, поворотами, положением рук.

В последний приезд мальчик простоял на своем воображаемом посту почти 45 минут, стараясь не шелохнуться.

Родители заказали для него форму, похожую на настоящую, и купили учебный макет оружия. Но назвать это маскарадным костюмом язык не поворачивается. Алинур бережно надевает форму, проверяет каждую деталь и сразу становится необыкновенно серьезным.

О маленьком воине узнали в Национальной гвардии. На празднование 34-летия его пригласили как почетного гостя. Для взрослого человека это могло бы показаться просто приятным сюрпризом. Для семилетнего Алинура — почти исполнение мечты.

Ему вручили подарки и разрешили почувствовать себя частью большого строя, к которому он давно мысленно принадлежит.

На празднике вокруг него стояли настоящие военные — высокие, подтянутые, в парадной форме. А среди них маленький мальчик, который точно знает, кем хочет стать.

Тридцать четыре года в одном строю

Мы приехали в Национальную гвардию 20 июля — в день ее 34-летия.

В этот день на плацу сошлись прошлое и настоящее. В одном строю стояли молодые солдаты, недавно принявшие присягу, опытные офицеры и ветераны, которые создавали Национальную гвардию больше трех десятилетий назад.

Среди гостей — легендарный генерал-полковник Абдыгул Чотбаев, первый ее командующий.

В таких встречах всегда есть что-то трогательное. Служба меняется, появляется новая форма, приходят другие люди, но строй не ломается.

О том, чем сегодня занимается Национальная гвардия и кого берут в почетный караул, нам рассказал заместитель командира войсковой части по работе с личным составом подполковник Алтынбек Узбеков.

«Национальная гвардия — это лицо Вооруженных сил Кыргызстана. Наши военнослужащие первыми встречают глав иностранных государств и официальные делегации, участвуют в государственных церемониях и охраняют особо важные объекты.

Главное требование к гвардейцам — патриотизм и осознанное отношение к службе. Человек должен понимать ответственность, которую берет на себя, представляя государство. Для почетного караула важны и физические данные: рост не менее 175 сантиметров, правильная осанка, выправка и опрятный внешний вид», — подчеркнул Алтынбек Узбеков.

Сейчас в почетном карауле служат в основном солдаты-срочники.

После гимна лучшим военнослужащим вручили награды. А затем строгая официальная часть сменилась ярким военным праздником.

Рота почетного караула показала сложные строевые приемы с оружием. Бойцы спецподразделения — резкие и эффектные элементы рукопашного боя. Женщины-военнослужащие продемонстрировали безупречную строевую подготовку. Финальную точку поставил военный оркестр — громкую, праздничную и очень красивую.

Форма, которая представляет страну

В почетном карауле форма — не просто одежда и даже не часть церемонии. Это образ страны, который первым видят иностранные президенты, дипломаты и официальные гости.

Здесь недостаточно, чтобы форма была чистой и подходила по размеру. Она должна сидеть безупречно. Ровная линия плеч, аккуратные погоны, строгая фуражка, идеально начищенные сапоги — из этих деталей складывается общий торжественный образ.

У Национальной гвардии есть полевая, парадная и особо парадная форма. Последнюю надевают на главные государственные церемонии и встречи первых лиц.

Ее дизайн обновили в 2024–2025 годах. Вместо привычной белой рубашки с галстуком появился стоячий воротник с национальным орнаментом. Получилось одновременно строго, современно и узнаваемо.

Но за красивым дизайнерским решением стояла очень земная причина.

«Раньше были белая рубашка и галстук. Сержанты говорили, что воротник быстро пачкается и его приходится часто стирать. Сделали стоячий воротник — так удобнее», — объяснили в Национальной гвардии.

Форму не шьют отдельно для каждого гвардейца — подходящий комплект подбирают по размеру. В почетный караул отбирают парней примерно одного роста и телосложения, поэтому сложностей обычно не возникает.

За формой следит старшина, но вряд ли ему приходится напоминать об этом гвардейцам. Каждый понимает: на площади Ала-Тоо заметят все — неровно сидящую фуражку, неидеальную складку на брюках или недостаточно блестящий сапог.

У главного флага страны мелочей действительно не бывает.

Несколько красивых минут

В 20.00 заканчивается последняя смена. Гвардейцы покидают пост и возвращаются в часть, откуда вышли рано утром.

Казалось, теперь можно просто выдохнуть. Но военный день устроен иначе. Через полчаса ужин, затем надо почистить обувь, привести в порядок форму и подготовиться к завтрашнему выходу. После — вечерний медицинский осмотр. Отбой в 22.00.

К этому времени площадь Ала-Тоо все еще полна людей. Кто-то гуляет, кто-то встречается с друзьями, кто-то листает в телефоне снятое днем видео. На экране гвардейцы шагают четко и красиво, словно никогда не устают, не хотят пить и не считают минуты до смены.

Через два месяца Данияр закончит срочную службу. В Национальной гвардии он не планирует оставаться. Хочет пойти на госслужбу, надеть совсем другую форму — деловой костюм и начать новую жизнь.

Но пока его завтрашний день известен почти до минуты.

В шесть утра прозвучит команда «Подъем». Потом восемь парней снова выйдут за ворота части и пешком пойдут через сонный Бишкек. В обычной форме они вновь почти незаметны.

Потом будут белые рубашки, строгие фуражки и тяжелые хромовые сапоги. Кто-то остановится на площади, поднимет телефон и снимет несколько безупречных движений.

Фото 24.kg. Почетный караул на площади Ала-Тоо

Этот человек не узнает, что один из гвардейцев учился в Риме, мечтает о государственной службе и до сих пор не любит вставать рано. Он увидит лишь красивую церемонию.

Наверное, в этом и есть главный секрет почетного караула. На посту гвардеец должен стать частью государственного символа. Но внутри безупречной формы остается обычный молодой парень — с мечтами, гордостью и планами на жизнь.