Бишкекские школьники создали «умные» очки для незрячих

Старшеклассники из Бишкека разработали «умные» очки EyeSens с голосовым AI-помощником для незрячих и слабовидящих людей.

Камера, встроенная в оправу, фиксирует окружающую обстановку и передает данные на смартфон. Затем система обрабатывает изображение с помощью локальных моделей машинного обучения и искусственного интеллекта Gemini.

Фото авторов проекта

Голосовой ассистент AIris озвучивает подсказки через динамики костной проводимости. Благодаря этому уши пользователя остаются открытыми для окружающих звуков, а руки — свободными. Управлять устройством можно голосовой командой «Эй, Айрис».

Прототип уже умеет распознавать предметы, описывать окружающую обстановку и читать тексты на русском и английском языках. Также разработчики тестируют автономное распознавание объектов без подключения к интернету.

По данным исследования команды, 94,4 процента опрошенных незрячих жителей Кыргызстана сталкиваются с автомобилями, припаркованными на тротуарах, а 83,3 процента получали травмы из-за веток на уровне лица.

Авторы заявляют, что EyeSens будет адаптирован под русский и кыргызский языки и может стоить в 12–50 раз дешевле зарубежных аналогов. При этом окончательная стоимость устройства и сроки его массового выпуска пока не называются.

Фото авторов проекта

Действующий прототип школьники представили депутату Жогорку Кенеша Дастану Бекешеву.

Над проектом работают Баяман Ажимырзаев, Канат Тынчтыкбеков, Аманат Эрмаматов, Султанмурат Эркинбеков и куратор Ботокоз Сооронбаева.