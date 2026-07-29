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Общество

Бишкекские школьники создали «умные» очки для незрячих

Старшеклассники из Бишкека разработали «умные» очки EyeSens с голосовым AI-помощником для незрячих и слабовидящих людей. 

Камера, встроенная в оправу, фиксирует окружающую обстановку и передает данные на смартфон. Затем система обрабатывает изображение с помощью локальных моделей машинного обучения и искусственного интеллекта Gemini.

авторов проекта
Фото авторов проекта

Голосовой ассистент AIris озвучивает подсказки через динамики костной проводимости. Благодаря этому уши пользователя остаются открытыми для окружающих звуков, а руки — свободными. Управлять устройством можно голосовой командой «Эй, Айрис».

Прототип уже умеет распознавать предметы, описывать окружающую обстановку и читать тексты на русском и английском языках. Также разработчики тестируют автономное распознавание объектов без подключения к интернету.

По данным исследования команды, 94,4 процента опрошенных незрячих жителей Кыргызстана сталкиваются с автомобилями, припаркованными на тротуарах, а 83,3 процента получали травмы из-за веток на уровне лица.

Авторы заявляют, что EyeSens будет адаптирован под русский и кыргызский языки и может стоить в 12–50 раз дешевле зарубежных аналогов. При этом окончательная стоимость устройства и сроки его массового выпуска пока не называются.

авторов проекта
Фото авторов проекта

Действующий прототип школьники представили депутату Жогорку Кенеша Дастану Бекешеву.

Над проектом работают Баяман Ажимырзаев, Канат Тынчтыкбеков, Аманат Эрмаматов, Султанмурат Эркинбеков и куратор Ботокоз Сооронбаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383353/
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