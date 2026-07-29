Жители села Байтик просят Садыра Жапарова защитить их от потери земли и домов

Около 20 жителей села Байтик Чуйской области уже больше года живут в ожидании судебных решений, способных лишить их земельных участков и строящихся домов. Прокуратура добивается признания недействительными документов о выделении земли, а собственники утверждают, что получили или приобрели участки законно и не должны отвечать за возможные нарушения, допущенные чиновниками.
За это время жители неоднократно обращались к президенту Садыру Жапарову, давали интервью СМИ и просили защитить их права. Однако судебные разбирательства продолжаются, а риск потерять имущество, по их словам, становится все реальнее.
Начало конфликтаГод назад несколько десятков жителей Байтика обратились к президенту Садыру Жапарову и тогдашнему главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с заявлением о нарушениях при распределении земельных участков.
По словам авторов обращения, с 2019 по 2024 год часть земли предоставляли вне установленной очереди, тогда как другие сельчане ожидали участки годами. Жители требовали проверить действия должностных лиц и восстановить справедливость. Тогдашний глава айыл окмоту подтвердил, что до 2024 года около 2 гектаров земли, разделенных на 24 участка площадью от 4 до 8 соток, действительно распределили с нарушением очередности.
«Все эти участки предоставлены жителям села Байтик по решению айыльного кенеша, однако с нарушением установленной очередности», — говорил чиновник.
задержали бывшего главу айыл окмоту, землеустроителя, а через несколько месяцев — некоторых депутатов местного кенеша.
Отмена решений о выделении земельных участковОднако задержанием некоторых чиновников история не закончилась. После возбуждения дела прокуратура начала через суды добиваться отмены решений о выделении земельных участков. Именно тогда в центре конфликта оказались около 20 нынешних собственников. Они утверждают, что получили землю от государства в установленном порядке либо приобрели ее позже по договорам купли-продажи. Все сделки, по их словам, прошли государственную регистрацию, а право собственности подтверждают красные книги.
«Мы купили эту землю не на украденные деньги, а на честно заработанные», — рассказывали жители журналистам.
Среди тех, кто сегодня рискует лишиться земли, — семья Гульзат Мукамбетовой. По ее словам, участок был приобретен законно у жителя села, заслуженного артиста Кыргызстана Абаса Чикеева, более 20 лет стоявшего в очереди на получение земли. Получив участок, мужчина вскоре тяжело заболел и умер в возрасте 75 лет.
Перед покупкой семья проверила документы через Госрегистр. На тот момент земля уже была трансформирована, имела красную книгу, разрешение на строительство и необходимую проектную документацию.
говорила женщина на пресс-конференции, организованной владельцами спорных участков.
Она, как и другие собственники, уверена: если при первоначальном распределении земли действительно были допущены нарушения, отвечать должны должностные лица, а не граждане, добросовестно оформившие право собственности.
Судебные разбирательства продолжаютсяПо словам жителей, суд первой инстанции первоначально отказался удовлетворять требования прокуратуры. Позже решения пересмотрели, и судебные процессы продолжаются до сих пор.
Собственники не раз обращались к Садыру Жапарову с просьбой вмешаться в ситуацию и защитить их права. Они настаивают, что получили или приобрели землю законным путем и не должны лишаться собственности из-за возможных нарушений, допущенных на этапе ее первоначального распределения.