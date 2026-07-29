Жители села Байтик просят Садыра Жапарова защитить их от потери земли и домов

Около 20 жителей села Байтик Чуйской области уже больше года живут в ожидании судебных решений, способных лишить их земельных участков и строящихся домов. Прокуратура добивается признания недействительными документов о выделении земли, а собственники утверждают, что получили или приобрели участки законно и не должны отвечать за возможные нарушения, допущенные чиновниками.

За это время жители неоднократно обращались к президенту Садыру Жапарову, давали интервью СМИ и просили защитить их права. Однако судебные разбирательства продолжаются, а риск потерять имущество, по их словам, становится все реальнее.

Начало конфликта

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Год назад несколько десятков жителей Байтика обратились к президенту Садыру Жапарову и тогдашнему главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с заявлением о нарушениях при распределении земельных участков.

По словам авторов обращения, с 2019 по 2024 год часть земли предоставляли вне установленной очереди, тогда как другие сельчане ожидали участки годами. Жители требовали проверить действия должностных лиц и восстановить справедливость. Тогдашний глава айыл окмоту подтвердил, что до 2024 года около 2 гектаров земли, разделенных на 24 участка площадью от 4 до 8 соток, действительно распределили с нарушением очередности.

«Все эти участки предоставлены жителям села Байтик по решению айыльного кенеша, однако с нарушением установленной очередности», — говорил чиновник.

Отмена решений о выделении земельных участков

Фото из интернета. Спорные участки села Байтик

После обращения жителей ГУВД Чуйской области возбудило уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, бывшие должностные лица Байтикского айыл окмоту незаконно выделили 2 гектара земли 25 гражданам. Следствие полагает, что часть участков оформлялась на аффилированных лиц для последующей перепродажи. В рамках расследования задержали бывшего главу айыл окмоту, землеустроителя, а через несколько месяцев — некоторых депутатов местного кенеша.Однако задержанием некоторых чиновников история не закончилась. После возбуждения дела прокуратура начала через суды добиваться отмены решений о выделении земельных участков. Именно тогда в центре конфликта оказались около 20 нынешних собственников. Они утверждают, что получили землю от государства в установленном порядке либо приобрели ее позже по договорам купли-продажи. Все сделки, по их словам, прошли государственную регистрацию, а право собственности подтверждают красные книги.Кроме того, владельцы участков получили разрешения на строительство, разработали проекты, начали возводить дома и продолжают платить земельный налог. Многие вложили в строительство все семейные сбережения.

«Мы купили эту землю не на украденные деньги, а на честно заработанные», — рассказывали жители журналистам.

Среди тех, кто сегодня рискует лишиться земли, — семья Гульзат Мукамбетовой. По ее словам, участок был приобретен законно у жителя села, заслуженного артиста Кыргызстана Абаса Чикеева, более 20 лет стоявшего в очереди на получение земли. Получив участок, мужчина вскоре тяжело заболел и умер в возрасте 75 лет.

Перед покупкой семья проверила документы через Госрегистр. На тот момент земля уже была трансформирована, имела красную книгу, разрешение на строительство и необходимую проектную документацию.

Фото из интернета. Гульзат Мукамбетова (справа) на пресс-конференции АКИpress

Она, как и другие собственники, уверена: если при первоначальном распределении земли действительно были допущены нарушения, отвечать должны должностные лица, а не граждане, добросовестно оформившие право собственности.

«Мы добросовестные покупатели. Перед покупкой проверили все документы через Госрегистр. Земля была трансформирована, есть красная книга, проекты, разрешение на строительство. Мы платим земельный налог. Красная книга должна быть законным документом», — говорила женщина на пресс-конференции, организованной владельцами спорных участков.

Судебные разбирательства продолжаются

По словам жителей, суд первой инстанции первоначально отказался удовлетворять требования прокуратуры. Позже решения пересмотрели, и судебные процессы продолжаются до сих пор.

Собственники не раз обращались к Садыру Жапарову с просьбой вмешаться в ситуацию и защитить их права. Они настаивают, что получили или приобрели землю законным путем и не должны лишаться собственности из-за возможных нарушений, допущенных на этапе ее первоначального распределения.