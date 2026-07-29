В Кыргызстане запретили три вида опасных пестицидов

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики утвердило приказ о полном запрете обращения особо опасных пестицидов на территории страны.
Под ограничения попали три вещества:
- бета-цифлутрин;
- бромоксинил октаноат;
- фенамифос.
Решению предшествовали масштабные проверки, организованные департаментом химизации, защиты и карантина растений по поручению заместителя председателя кабинета министров Эрлиста Акунбекова. Специалисты ведомства провели консультации с поставщиками препаратов и проверили торговые точки по продаже химикатов и минеральных удобрений во всех регионах республики.
Результаты мониторинга и всесторонний анализ средств в обращении подтвердили необходимость изъятия указанных веществ. Принятый документ направлен на:
- защиту здоровья населения;
- охрану окружающей среды;
- повышение экологической безопасности сельскохозяйственной продукции;
- выполнение КР международных обязательств.
В министерстве подчеркнули намерение и дальше ужесточать контроль за качеством агрохимикатов.
Справка 24.kg
Пестициды — химические средства, используемые для борьбы с вредителями, сорняками и болезнями растений в сельском хозяйстве.