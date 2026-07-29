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Общество

В Кыргызстане запретили три вида опасных пестицидов

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики утвердило приказ о полном запрете обращения особо опасных пестицидов на территории страны.

Под ограничения попали три вещества:

  • бета-цифлутрин;
  • бромоксинил октаноат;
  • фенамифос.

Решению предшествовали масштабные проверки, организованные департаментом химизации, защиты и карантина растений по поручению заместителя председателя кабинета министров Эрлиста Акунбекова. Специалисты ведомства провели консультации с поставщиками препаратов и проверили торговые точки по продаже химикатов и минеральных удобрений во всех регионах республики.

Результаты мониторинга и всесторонний анализ средств в обращении подтвердили необходимость изъятия указанных веществ. Принятый документ направлен на:

  • защиту здоровья населения;
  • охрану окружающей среды;
  • повышение экологической безопасности сельскохозяйственной продукции;
  • выполнение КР международных обязательств.

В министерстве подчеркнули намерение и дальше ужесточать контроль за качеством агрохимикатов.

Справка 24.kg

Пестициды — химические средства, используемые для борьбы с вредителями, сорняками и болезнями растений в сельском хозяйстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383330/
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