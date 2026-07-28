В городе Шопокове построят новый парк. Каким он будет

Управлением градостроительства и архитектуры по Сокулукскому району разработан эскизный проект нового парка, расположенного на улице Ленина в городе Шопокове.

По данным Минстроя, проект направлен на создание современного общественного пространства для отдыха и прогулок жителей города. В парке предусмотрены озеленение территории, пешеходные аллеи, установка скамеек, систем наружного освещения, малых архитектурных форм, а также создание комфортных условий для отдыха.

Реализация проекта нового парка будет способствовать улучшению архитектурного облика города, экологической обстановки и созданию современной общественной среды для жителей.