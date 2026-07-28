В Кыргызстане обновлен парк спецтехники электрических сетей

Министерство энергетики Кыргызской Республики продолжает системно укреплять материально-техническую базу в целях бесперебойного и качественного обеспечения жителей и потребителей страны электроэнергией. В этом направлении парк спецтехники электрических сетей пополняется современной техникой.

Министр энергетики КР Алтынбек Рысбеков в торжественной обстановке вручил ключи от 8 кранов-манипуляторов и 4 бригадных автомобилей марки ЖАК Т-8 на общую сумму 50,8 миллиона сомов, приобретенных для филиалов ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

Как сообщила пресс-служба Минэнерго, на мероприятии глава ведомства отметил, что обновление технического парка имеет особое значение для повышения надежности энергетической отрасли, качественной подготовки к осенне-зимнему периоду и создания безопасных, современных условий труда для энергетиков.