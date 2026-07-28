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Общество

Мэр Нарына поручил ускорить реконструкцию улицы Ленина и устранить недостатки

Мэр города Нарына Жылдызбек Беккелдиев провел выездное совещание, посвященное ходу реконструкции центральной улицы Ленина. Об этом сообщает муниципалитет.

Основной целью встречи стало ускорение темпов выполнения работ, устранение выявленных недостатков и приведение объекта в соответствие с требованиями.

Глава города указал на ряд недочетов, подчеркнув необходимость их оперативного устранения, обеспечения безопасности дорожной инфраструктуры и приведения объекта в нормативное состояние. Он также поручил очистить тротуары от песчано-гравийной смеси и до 25 августа установить дорожные знаки и оборудовать автобусные остановки.

Отмечается, что проект реконструкции улицы Ленина реализуется Минтрансом за счет средств республиканского бюджета. В настоящее время на объекте работают три подрядные организации и около 35 специалистов. Генеральным подрядчиком выступает государственное предприятие «Кыргызавтожол-Түндүк».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383318/
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