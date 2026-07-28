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Общество

В городе Ош обновили автовокзал

Работы по реконструкции автовокзала проведены с учетом пожеланий и потребностей жителей города и пассажиров. Для их удобства созданы все необходимые условия. Об этом сообщает мэрия Оша.

По ее данным, обновлены внутренние помещения здания, оборудованы залы ожидания, временная гостиница, магазин по продаже одежды, а также построены современные санитарные узлы.

Теперь автовокзал — это не просто место отправления транспорта, а современный комплекс, где пассажиры могут с комфортом провести время и воспользоваться необходимыми услугами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383317/
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