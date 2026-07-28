Впервые за 63 года школу-интернат в Караколе капитально отремонтируют

В городе Караколе идет капитальный ремонт школы-интерната имени Токтогула Сатылганова. Об этом сообщает Минстрой.

Работы финансируются за счет средств республиканского бюджета. Общая сметная стоимость объекта составляет 477 миллионов сомов.

В настоящее время на объекте ведутся строительно-монтажные работы. Полностью заменяется кровля, выполняются внутренние отделочные работы, ведется замена инженерных сетей.

Общая площадь школы-интерната составляет 10 тысяч 650 квадратных метров. Комплекс состоит из трех корпусов. Здание, построенное в 1963 году, рассчитано на 800 ученических мест. За весь период эксплуатации капитальный ремонт объекта не проводился.

В рамках капитального ремонта будут обновлены фасад и внутренние помещения здания, полностью заменены инженерные сети, модернизированы учебные кабинеты, библиотека, столовая и актовый зал в соответствии с современными требованиями.