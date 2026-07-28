ФОМС: Как получить медпомощь ребенку с иностранным паспортом в Кыргызстане

Дети с иностранным паспортом не могут лечиться в больницах на тех же условиях, что и граждане Кыргызстана.

По данным Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), наличие иностранного паспорта у ребенка (независимо от его возраста) уже свидетельствует о выборе гражданства другого государства. По этой причине на него не распространяется программа государственных гарантий в том же объеме, что и для граждан КР — даже если его родители являются гражданами Кыргызской Республики.

«Но есть важное исключение. Если родители граждане стран ЕАЭС, официально работают в Кыргызстане и работодатель уплачивает за них взносы на медицинское страхование, их ребенку с иностранным паспортом можно оформить полис ОМС всего за 1 тысячу 840 сомов (по тарифу для граждан КР). С этим полисом ребенок получает медицинскую помощь на равных правах с гражданами Кыргызстана», — пояснили в ведомстве.

Фонд ОМС рекомендует оформить полис на ребенка заранее и избежать лишних расходов при внезапном обращении к врачу.

При наличии вопросов можно звонить на бесплатную круглосуточную горячую линию ФОМС по номеру 113.