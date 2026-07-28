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Общество

Ирригационная сеть Бишкека изношена на 70-80 процентов

Ирригационная система Бишкека изношена примерно на 70-80 процентов. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила директор отдела реализации проекта «Улучшение качества воздуха» при Министерстве природных ресурсов Гульнара Абдылдаева.

По ее словам, проблемы с арычной и поливной сетью осложняют уход за деревьями и другими зелеными насаждениями. Ситуацию также усугубляет сокращение объема поливной воды из-за климатических изменений.

В рамках проекта власти планируют восстановить и расширить ирригационную систему столицы. Для полива зеленых насаждений намерены пробурить специальные скважины.

Мэрии Бишкека уже передали специализированную технику для обслуживания ирригационной сети. 

Кроме того, в западной части столицы, в районе улицы Алыкулова, планируется создать пилотный зеленый пояс.

Как отметила Гульнара Абдылдаева, зеленая полоса должна стать защитным барьером от пыли, которая поступает в город с окраин, особенно в летний период. Сейчас разрабатывается проектно-техническая документация.

Работы проводятся в рамках проекта «Улучшение качества воздуха», который финансирует Всемирный банк. Его общая стоимость составляет 50 миллионов долларов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383300/
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