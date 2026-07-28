На весь Кыргызстан работает только одна автоматическая станция контроля воздуха

В Кыргызстане сейчас действует только одна автоматическая станция мониторинга качества воздуха. Она расположена на территории Кыргызгидромета. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила директор отдела реализации проекта «Улучшение качества воздуха» при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Гульнара Абдылдаева.

По ее словам, оборудования недостаточно для получения полной и точной картины загрязнения воздуха в стране. Датчики устанавливают различные организации, однако в рамках проекта власти намерены создать единую государственную систему мониторинга, анализа и прогнозирования.

Новые автоматические станции планируют установить в Бишкеке, Оше, Кара-Балте, Токмоке, Чолпон-Ате и Манасе. Сейчас проводятся тендерные процедуры и отбор поставщиков оборудования.

Кроме того, власти модернизируют действующие пункты наблюдения за загрязнением воздуха в Бишкеке и Оше. Они работают в ручном режиме и требуют обновления.

В рамках проекта планируется построить экологическую лабораторию и центр обработки данных. Туда будет поступать информация со станций мониторинга. Полученные сведения обещают публиковать в открытом доступе в понятном для населения формате.

По словам Гульнары Абдылдаевой, точные данные необходимы не только для информирования граждан, но и для принятия госорганами решений по снижению загрязнения воздуха.

Проект «Улучшение качества воздуха» реализуется с 2024 года при поддержке Всемирного банка. Его общая стоимость 50 миллионов долларов. Средства предоставлены Кыргызстану в виде льготного беспроцентного кредита.