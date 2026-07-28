Мобильная медклиника. Минздрав КР просит ИБР продлить финансирование проекта

Министр здравоохранения КР Дамир Осмонов провел встречу с делегацией Исламского банка развития (ИБР) во главе с главным исполнительным директором гуманитарного фонда имени короля Абдаллы доктором Абдулазизом бин Фахадом Аль-Анкари.

По данным пресс-центра МЗ, в ходе встречи стороны обсудили реализацию проекта мобильной мульти-диагностической клиники, осуществляемого в республике при финансовой поддержке ИБР и в партнерстве с компанией Normeca AS.

С ноября 2021 года проект значительно расширил доступ населения отдаленных и сельских регионов к специализированной медицинской помощи. За этот период мобильная клиника оказала медицинскую помощь более 171 тысяче пациентов, проведя свыше 587 тысяч бесплатных консультаций профильных специалистов и диагностических исследований.

Особое внимание в ходе встречи уделено вопросам дальнейшей устойчивой работы проекта.

«Идет подготовка к передаче мобильной клиники на баланс ведомства. Но этот процесс требует дополнительного времени для завершения организационных, финансовых, технических и кадровых мероприятий, включая подготовку инженерно-технических специалистов, создание нормативной базы и обеспечение устойчивого государственного финансирования», — отметили в Минздраве.

В этой связи кыргызская сторона обратилась к ИБР с предложением рассмотреть возможность продления финансирования проекта еще на два года.

По словам Дамира Осмонова, это позволит обеспечить непрерывную работу мобильной клиники, сохранить доступность специализированной медицинской помощи для населения и поэтапно осуществить передачу проекта в систему Министерства здравоохранения без риска приостановления его деятельности.

Представители ИБР подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества с КР.