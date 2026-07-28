В Оше уволили сотрудника магазина, не пустившего женщину с детской коляской

В Оше сотрудника одного из магазинов уволили после инцидента с посетительницей, которой, по ее словам, запретили заходить в торговый зал с детской коляской. По факту произошедшего муниципальная инспекция провела проверку и вынесла руководству магазина предупреждение.

Поводом для проверки стало видео, распространившееся в социальных сетях. На записи жительница Оша рассказала, что администратор магазина «Умут» не разрешил ей войти в торговый зал с маленьким ребенком в коляске и не позволил оставить ее у входа.

Как сообщилначальник Ошской городской муниципальной инспекции Нурсултан Шакир уулу, после публикации видео сотрудники ведомства выехали на место и провели с коллективом магазина профилактическую беседу.

«Мы вынесли предупреждение и разъяснили, что подобное отношение к посетителям недопустимо. Также указали на необходимость создать условия для маломобильных граждан, в том числе оборудовать вход пандусом. Разъяснительная работа в этом направлении будет продолжена», — сказал он.

По словам Нурсултана Шакир уулу, после вмешательства муниципальной инспекции руководство магазина приняло решение уволить сотрудника, допустившего грубое обращение с посетительницей.