29 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-17.00 — отрезки улиц Пролетарской, Куренкеева, проспекта Жибек Жолу, бульвара Эркиндик, микрорайон «Тунгуч», дом 71;

9.30-17.30 — жилмассив «Рухий-Мурас» (улицы 5, 6, 7, 8);

9.00-17.00 — отрезки улиц Горького, проспекта Чингиза Айтматова, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Садыбакасова, Куюукова, Сары-Булун, Кен-Суу, Сулуу-Тор), села Лесхоз (улица Лесхозная), Маевка (водохранилище), Кара-Жыгач (улицы Фрунзе, Бек-Тоо, Шопокова, переулок Веселый), Беш-Кунгой (улицы Ткачева, Сарбагыш, Байбосун уулу Большевик, Токсумаков, Карыпбай, Кенжекунова, Бакбаев Сагыналы, Таранчиева, Масадык, 18-й километр, Ордобай уулу Карымбай, Молдобай Туйтен, Дачи, Токтомушев Алакуш, Суракматов Аскербай, Жапаров Жумадил, Осмоналы уулу Мурзакул, Жапаров Жумадил, Асанкулов Азиз, Ташматов Темир), Карла Маркса (улицы Октябрьская, Пионерская, Молодежная, Звездная);

13.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Эркиндик, Нур-Эл, Улар, Минжилкиева, Жылга-Сай, Куюукова, Муромская), села Бир-Булак (улицы Монолдорова, Капкараева, Бейшембаева, Достук, жилмассивы «32», «40га», улицы Кулчунова, Сабыркул-Ата, Турсуматова), Таш-Добо (улица Больничная);

9.00-13.00 — отрезки улицы Тулебердиева, переулка Пензенский, села Таш-Добо (улица Абыкан-Ата), Чон-Таш (улицы Достук, Шопокова, Сопубека, Чокморова, Сарукеева, Восточная, Проектируемая, Токтогула, Байтик, Абдыкай, Байгуту, Ынтымак, Центральная, Таджыбаева, Западная);

9.00-18.00 — село Нижняя Ала-Арча (МТФ);

15.00-17.00 — село Восток (улицы 60 лет Кыргызстана, Береговая, Западная, Карла Маркса, Ленина, Садовая, Советская, Фрунзе, Щорса, Заречная, Озерная, Луговая, Сельповская, Степная, Энгельса, Совхозная, Спортивная, Летняя).

2 Чуйская область Чуйская область

Жайылский РЭС

9.00-16.30 — город Кара-Балта (улицы Бородачева, Спортивная, Заводская);

8.00-17.00 — село Суусамыр;

9.00-16.00 — село Буденовка (улицы Центральная, Советская);

9.00-17.00 — участок «Айгыржал».

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Ильич (улица Садовая), Чым Коргон (улица Казакбаева).

Кантский РЭС

9.00-17.00 — село Новопокровка (улица Фрунзе);

9.00-18.00 — село Милянфан (промзона);

12.00-17.00 — город Кант (3-й микрорайон).

Московский РЭС

9.00-15.00 — село Беловодское (переулок Линейный)

9.00-17.00 — села Садовое (улицы Токтогула, Восточная, Украинская, Строительная, Ключевая, Ленина, нижняя часть села, улицы Новостройка, Ынтымак), Александровка (переулок Спортивный), Большевик (улица Шопокова), Ак-Суу (улицы Кирпичный, Заводская, Кутузова, Новая, Подгорная, Попова, Куйбышова, Мичурина, Гоголя), Крупское (улицы Крупская, Юбилейная, Труда, Фрунзе, Набережная).

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Первомайское (улица Труда), Чалдовар (улицы Ленина, Чапаева, Мичурина, Сейдазимова).

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — город Шопоков (улицы Рабочая, Московская, Пушкина, Шевченко, Киевская, Ленина, Шопокова, Советская, Репина, Достук, Школьная, Калинина, Дзержинского, Некрасова, Ново-Аларчинская, Ала-Арчинская, Западная, Первомайская, Новая, Победа, Кирова, Промышленная, Чехова, Линейная, Тургенева, Турганова, Степная, Космонавтов, Лермонтова, Токтогула, Фрунзе, Футбольная, Восточная, Машиностроительная, Заводская, переулок Зеленый), села Гавриловка (улицы Фрунзе, Молодежная, Дружба), Кожомкул (улица Токтогула);

9.30-17.00 — села Сокулук (улицы Калинина, Октябрьская, Садовая), Жаны-Пахта (улицы Восточная, Школьная, Проектируемая), Нижне-Чуйское (улицы Фруне, Гагарина, 23-го Партсъезда, Школьная, Октябрьская, Коммунистическая, Первомайская), Комсомольское (улицы Восточная, Проектируемая).

Иссык-Атинский РЭС

9.00-18.00 — села Ивановка (улицы братьев Джумагуловых, Комсомольская, Советская, Ильина, Восточная, Токмокская, Фрунзенская, Пролетарская, Дружба, Лермантова, Украинская, Пионерская, Почтовая), Кен-Булунул, Ынтымак;

9.00-17.00 — село Буденовка (улица Токмакская).

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — город Токмок (улицы Гарина, Украинская);

9.00-12.00 — город Токмок (3-й микрорайон, дома 10,11,14,15);

13.00-17.00 — город Токмок (улицы Сарбагышева, Интернациональная, Гагарина, Дубовицкого, Токтогула)

9.00-18.00 — села Кегети, Акматбек, Чапай, лесхоз Ак-Бешим, три канала.

3 Нарынская область Нарынская область

9.00-13.00 — город Нарын (улицы Орто-Саз, Ак-Кыя, Чет-Нура, Орто-Нура);

9.00-19.00 — село Баетов;

10.00-18.00 — село Кара-Ой;

9.30-19.00 — села Кош-Добо, Карла Маркса.

4 Таласская область Таласская область