19:06
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Общество

29 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Пролетарской, Куренкеева, проспекта Жибек Жолу, бульвара Эркиндик, микрорайон «Тунгуч», дом 71;
  • 9.30-17.30 — жилмассив «Рухий-Мурас» (улицы 5, 6, 7, 8);
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Горького, проспекта Чингиза Айтматова, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Садыбакасова, Куюукова, Сары-Булун, Кен-Суу, Сулуу-Тор), села Лесхоз (улица Лесхозная), Маевка (водохранилище), Кара-Жыгач (улицы Фрунзе, Бек-Тоо, Шопокова, переулок Веселый), Беш-Кунгой (улицы Ткачева, Сарбагыш, Байбосун уулу Большевик, Токсумаков, Карыпбай, Кенжекунова, Бакбаев Сагыналы, Таранчиева, Масадык, 18-й километр, Ордобай уулу Карымбай, Молдобай Туйтен, Дачи, Токтомушев Алакуш, Суракматов Аскербай, Жапаров Жумадил, Осмоналы уулу Мурзакул, Жапаров Жумадил, Асанкулов Азиз, Ташматов Темир), Карла Маркса (улицы Октябрьская, Пионерская, Молодежная, Звездная);
  • 13.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Эркиндик, Нур-Эл, Улар, Минжилкиева, Жылга-Сай, Куюукова, Муромская), села Бир-Булак (улицы Монолдорова, Капкараева, Бейшембаева, Достук, жилмассивы «32», «40га», улицы Кулчунова, Сабыркул-Ата, Турсуматова), Таш-Добо (улица Больничная);
  • 9.00-13.00 — отрезки улицы Тулебердиева, переулка Пензенский, села Таш-Добо (улица Абыкан-Ата), Чон-Таш (улицы Достук, Шопокова, Сопубека, Чокморова, Сарукеева, Восточная, Проектируемая, Токтогула, Байтик, Абдыкай, Байгуту, Ынтымак, Центральная, Таджыбаева, Западная);
  • 9.00-18.00 — село Нижняя Ала-Арча (МТФ);
  • 15.00-17.00 — село Восток (улицы 60 лет Кыргызстана, Береговая, Западная, Карла Маркса, Ленина, Садовая, Советская, Фрунзе, Щорса, Заречная, Озерная, Луговая, Сельповская, Степная, Энгельса, Совхозная, Спортивная, Летняя).
2
Чуйская область

Жайылский РЭС

  • 9.00-16.30 — город Кара-Балта (улицы Бородачева, Спортивная, Заводская);
  • 8.00-17.00 — село Суусамыр;
  • 9.00-16.00 — село Буденовка (улицы Центральная, Советская);
  • 9.00-17.00 — участок «Айгыржал».

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Ильич (улица Садовая), Чым Коргон (улица Казакбаева).

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Новопокровка (улица Фрунзе);
  • 9.00-18.00 — село Милянфан (промзона);
  • 12.00-17.00 — город Кант (3-й микрорайон).

Московский РЭС

  • 9.00-15.00 — село Беловодское (переулок Линейный)
  • 9.00-17.00 — села Садовое (улицы Токтогула, Восточная, Украинская, Строительная, Ключевая, Ленина, нижняя часть села, улицы Новостройка, Ынтымак), Александровка (переулок Спортивный), Большевик (улица Шопокова), Ак-Суу (улицы Кирпичный, Заводская, Кутузова, Новая, Подгорная, Попова, Куйбышова, Мичурина, Гоголя), Крупское (улицы Крупская, Юбилейная, Труда, Фрунзе, Набережная).

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Первомайское (улица Труда), Чалдовар (улицы Ленина, Чапаева, Мичурина, Сейдазимова).

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Шопоков (улицы Рабочая, Московская, Пушкина, Шевченко, Киевская, Ленина, Шопокова, Советская, Репина, Достук, Школьная, Калинина, Дзержинского, Некрасова, Ново-Аларчинская, Ала-Арчинская, Западная, Первомайская, Новая, Победа, Кирова, Промышленная, Чехова, Линейная, Тургенева, Турганова, Степная, Космонавтов, Лермонтова, Токтогула, Фрунзе, Футбольная, Восточная, Машиностроительная, Заводская, переулок Зеленый), села Гавриловка (улицы Фрунзе, Молодежная, Дружба), Кожомкул (улица Токтогула);
  • 9.30-17.00 — села Сокулук (улицы Калинина, Октябрьская, Садовая), Жаны-Пахта (улицы Восточная, Школьная, Проектируемая), Нижне-Чуйское (улицы Фруне, Гагарина, 23-го Партсъезда, Школьная, Октябрьская, Коммунистическая, Первомайская), Комсомольское (улицы Восточная, Проектируемая).

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Ивановка (улицы братьев Джумагуловых, Комсомольская, Советская, Ильина, Восточная, Токмокская, Фрунзенская, Пролетарская, Дружба, Лермантова, Украинская, Пионерская, Почтовая), Кен-Булунул, Ынтымак;
  • 9.00-17.00 — село Буденовка (улица Токмакская).

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Токмок (улицы Гарина, Украинская);
  • 9.00-12.00 — город Токмок (3-й микрорайон, дома 10,11,14,15);
  • 13.00-17.00 — город Токмок (улицы Сарбагышева, Интернациональная, Гагарина, Дубовицкого, Токтогула)
  • 9.00-18.00 — села Кегети, Акматбек, Чапай, лесхоз Ак-Бешим, три канала.
3
Нарынская область
  • 9.00-13.00 — город Нарын (улицы Орто-Саз, Ак-Кыя, Чет-Нура, Орто-Нура);
  • 9.00-19.00 — село Баетов;
  • 10.00-18.00 — село Кара-Ой;
  • 9.30-19.00 — села Кош-Добо, Карла Маркса.
4
Таласская область
  • 9.00-17.00 — села Козучак, Чолпонбай, Аманбаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383284/
просмотров: 324
Версия для печати
Материалы по теме
28 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
27 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
25 июля: где в Бишкеке отключат свет
24 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
23 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
22 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Выход из энергокризиса: почему Кыргызстану нужна «триада», а не АЭС
21 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
20 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
19 июля: где в Бишкеке отключат свет
Популярные новости
Хадж-2027. Регистрация паломников будет проводиться только в&nbsp;режиме онлайн Хадж-2027. Регистрация паломников будет проводиться только в режиме онлайн
Карагана на&nbsp;пастбищах Суусамыра: может&nbsp;ли китайский опыт решить многолетний спор Карагана на пастбищах Суусамыра: может ли китайский опыт решить многолетний спор
В&nbsp;Кыргызстане изменили порядок прекращения уголовных дел В Кыргызстане изменили порядок прекращения уголовных дел
Пять дней осенью и&nbsp;шесть весной. График школьных каникул утвердили в&nbsp;КР Пять дней осенью и шесть весной. График школьных каникул утвердили в КР
Бизнес
Mastercard совместно с&nbsp;банками запускает Apple Pay для клиентов в&nbsp;Кыргызстане Mastercard совместно с банками запускает Apple Pay для клиентов в Кыргызстане
Бронирование отелей от&nbsp;BAKAI Travel: кешбэк 10&nbsp;процентов за&nbsp;каждую поездку Бронирование отелей от BAKAI Travel: кешбэк 10 процентов за каждую поездку
Apple Pay становится доступен держателям карт DemirBank Apple Pay становится доступен держателям карт DemirBank
ABank сохраняет рост: прибыль за&nbsp;первое полугодие составила 3&nbsp;миллиарда сомов ABank сохраняет рост: прибыль за первое полугодие составила 3 миллиарда сомов
28 июля, вторник
19:02
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на острове Кюсю в Японии Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на острове Кюсю...
19:01
Глава кабмина проверил готовность Иссык-Куля к международным мероприятиям
18:43
Mastercard совместно с банками запускает Apple Pay для клиентов в Кыргызстане
18:30
29 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:12
«Не уйдем!» Торговцы рынка «Мадина» выступили против переезда на новый базар