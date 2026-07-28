В Кыргызстане раскрыли стоимость топлива без государственных компенсаций

Розничные цены на горюче-смазочные материалы в Кыргызстане остаются ниже уровня, который мог бы сложиться при полном учете роста стоимости импортируемых нефтепродуктов, заявили в Службе антимолнопольного регулирования КР.

По данным ведомства, стабильность цен обеспечивается за счет комплекса мер, принятых кабинетом министров, включая временный механизм компенсации части затрат для импортеров и реализаторов топлива, введенный 25 мая 2026 года.

В рамках данного механизма государство компенсирует разницу между фактической стоимостью закупки импортируемых нефтепродуктов и расчетными ценами, что позволяет сдерживать рост стоимости топлива для конечных потребителей.

Отмечается, что без государственных компенсаций стоимость основных видов топлива могла бы составить: бензин АИ-92 — около 105 сомов за литр;

дизельное топливо — около 115 сомов за литр;

сжиженный углеводородный газ — около 55 сомов за литр.

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Согласно мониторингу цен, бензин АИ-92 в Бишкеке реализуется по 86,9 сома за литр. Этот показатель ниже, чем в Армении (125 сомов), Таджикистане (118 сомов) и Узбекистане (95 сомов), и немного выше уровня Казахстана, где цены остаются одними из самых низких в регионе благодаря собственной нефтепереработке и государственному регулированию.

В ведомстве напомнили, что Кыргызстан практически полностью зависит от импорта нефтепродуктов, в отличие от ряда соседних стран, располагающих собственной сырьевой базой и крупными нефтеперерабатывающими предприятиями.

Ранее в кабмине отметили, что рост розничных цен связан с увеличением закупочной стоимости топлива.