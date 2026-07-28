Цены на топливо в Кыргызстане будут регулироваться новым соглашением

Служба антимонопольного регулирования и компании, реализующие нефтепродукты через автозаправочные станции, заключили соглашение об установлении цен на рынке социально значимых нефтепродуктов.

Как сообщили в ведомстве, основная цель соглашения — обеспечить стабильное снабжение внутреннего рынка бензином марки АИ-92, дизельным топливом и сжиженным углеводородным газом (автогазом), а также предотвратить необоснованный рост цен.

Согласно договоренностям, поставщики обязались реализовывать социально значимые нефтепродукты в соответствии с утвержденным графиком изменения цен.

Кроме этого, компании должны обеспечивать доступность ГСМ для населения и своевременно информировать Антимонопольную службу об изменении оптовых цен поставщиков.

Отмечается, что ведомство будет осуществлять постоянный мониторинг исполнения соглашения, анализировать ситуацию на рынке и при необходимости рассматривать предложения участников рынка по корректировке цен с учетом экономических факторов.

Принятые меры, по данным госоргана, направлены на защиту интересов потребителей, обеспечение бесперебойных поставок топлива и сохранение баланса интересов государства, бизнеса и населения.

Ранее сообщалось, что в Бишкеке цена АИ-92 выросла с 84,9 до 86,9 сома за литр, АИ-95 — с 97,9 до 99,9 сома. Дизельное топливо подорожало с 98,3 до 99,9 сома за литр. В кабмине отметили, что рост розничных цен связан с увеличением закупочной стоимости топлива.