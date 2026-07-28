16:24
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Общество

Цены на топливо в Кыргызстане будут регулироваться новым соглашением

Служба антимонопольного регулирования и компании, реализующие нефтепродукты через автозаправочные станции, заключили соглашение об установлении цен на рынке социально значимых нефтепродуктов.

Как сообщили в ведомстве, основная цель соглашения — обеспечить стабильное снабжение внутреннего рынка бензином марки АИ-92, дизельным топливом и сжиженным углеводородным газом (автогазом), а также предотвратить необоснованный рост цен.

Согласно договоренностям, поставщики обязались реализовывать социально значимые нефтепродукты в соответствии с утвержденным графиком изменения цен.

Кроме этого, компании должны обеспечивать доступность ГСМ для населения и своевременно информировать Антимонопольную службу об изменении оптовых цен поставщиков.

Отмечается, что ведомство будет осуществлять постоянный мониторинг исполнения соглашения, анализировать ситуацию на рынке и при необходимости рассматривать предложения участников рынка по корректировке цен с учетом экономических факторов.

Принятые меры, по данным госоргана, направлены на защиту интересов потребителей, обеспечение бесперебойных поставок топлива и сохранение баланса интересов государства, бизнеса и населения.

Ранее сообщалось, что в Бишкеке цена АИ-92 выросла с 84,9 до 86,9 сома за литр, АИ-95 — с 97,9 до 99,9 сома. Дизельное топливо подорожало с 98,3 до 99,9 сома за литр. В кабмине отметили, что рост розничных цен связан с увеличением закупочной стоимости топлива.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383280/
просмотров: 485
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане раскрыли стоимость топлива без государственных компенсаций
За перевод сельхозземель установили новые компенсации
Кабмин договаривается в Москве о поставках всех видов ГСМ
Бензин в Бишкеке подорожал на 2 сома
В Кыргызстане реформы будут проводить в формате 100-дневных программ
Запрет на экспорт бензина из России продлят до 2027 года
Кабмин Кыргызстана хочет увеличить субсидии импортерам ГСМ до 30 процентов
Поставки нефтепродуктов в Кыргызстан с начала года сократились на 19 процентов
Порядок предоставления субсидий субъектам, импортирующим ГСМ, пересмотрят
Адылбек Касымалиев поручил не допустить перебоев с ГСМ в Кыргызстане
Популярные новости
Хадж-2027. Регистрация паломников будет проводиться только в&nbsp;режиме онлайн Хадж-2027. Регистрация паломников будет проводиться только в режиме онлайн
В&nbsp;Кыргызстане изменили порядок прекращения уголовных дел В Кыргызстане изменили порядок прекращения уголовных дел
Карагана на&nbsp;пастбищах Суусамыра: может&nbsp;ли китайский опыт решить многолетний спор Карагана на пастбищах Суусамыра: может ли китайский опыт решить многолетний спор
Пять дней осенью и&nbsp;шесть весной. График школьных каникул утвердили в&nbsp;КР Пять дней осенью и шесть весной. График школьных каникул утвердили в КР
Бизнес
Бронирование отелей от&nbsp;BAKAI Travel: кешбэк 10&nbsp;процентов за&nbsp;каждую поездку Бронирование отелей от BAKAI Travel: кешбэк 10 процентов за каждую поездку
Apple Pay становится доступен держателям карт DemirBank Apple Pay становится доступен держателям карт DemirBank
ABank сохраняет рост: прибыль за&nbsp;первое полугодие составила 3&nbsp;миллиарда сомов ABank сохраняет рост: прибыль за первое полугодие составила 3 миллиарда сомов
Apple Pay уже в&nbsp;Simbank: оплачивайте покупки iPhone или Apple Watch Apple Pay уже в Simbank: оплачивайте покупки iPhone или Apple Watch
28 июля, вторник
15:59
Маматалиев заявил, что Жогорку Кенеш не допустит продажи земли иностранцам Маматалиев заявил, что Жогорку Кенеш не допустит продаж...
15:52
Бронирование отелей от BAKAI Travel: кешбэк 10 процентов за каждую поездку
15:47
Автобус не уступил дорогу женщине с коляской на переходе. Водителя уволили
15:45
Apple Pay становится доступен держателям карт DemirBank
15:44
В Оше уволили сотрудника магазина, не пустившего женщину с детской коляской