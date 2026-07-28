На проспекте Масалиева в Бишкеке обновили уличное освещение

В Бишкеке модернизируют систему наружного освещения. Очередным этапом работ стало полное обновление сети освещения на проспекте Масалиева.

Как сообщили в мэрии, новые линии наружного освещения установили на участке от улицы Чортекова до улицы Байтика Баатыра общей протяженностью более 4 километров.

В рамках проекта специалисты смонтировали 180 новых опор и 360 современных энергосберегающих светильников.

Ожидается, что модернизация повысит безопасность дорожного движения и пешеходов, улучшит видимость в темное время суток.