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Общество

На проспекте Масалиева в Бишкеке обновили уличное освещение

Фото пресс-службы мэрии. На проспекте Масалиева обновили уличное освещение

В Бишкеке модернизируют систему наружного освещения. Очередным этапом работ стало полное обновление сети освещения на проспекте Масалиева.

Как сообщили в мэрии, новые линии наружного освещения установили на участке от улицы Чортекова до улицы Байтика Баатыра общей протяженностью более 4 километров.

В рамках проекта специалисты смонтировали 180 новых опор и 360 современных энергосберегающих светильников.

Ожидается, что модернизация повысит безопасность дорожного движения и пешеходов, улучшит видимость в темное время суток.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/383257/
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